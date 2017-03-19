"Відсутність США за столом переговорів перетворює Мінський процес у дискусійний клуб" - Майкл Карпентер

Колишній помічник заступника глави Пентагону з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер, який безпосередньо займався питаннями військової допомоги Україні і нещодавно покинув посаду у Пентагоні, переконаний, що вирішення російсько-українського конфлікту має бути результатом співпраці США та Європи.

Шість кроків, якими має піти нова Адміністрація Трампа для стримування агресії Путіна, він окреслив на сторінках видання Foreign Policy.

В інтерв'ю «Голосу Америки» Майкл Карпентер заявив: «Відсутність Сполучених Штатів за столом переговорів перетворює Мінський процес у дискусійний клуб». Він зауважив, що усі ці безкінечні зустрічі, особливо на рівні міністрів закордонних справ, результатом яких стають декларації, які потім порушуються, нікому не йдуть на користь.

«Нажаль, Сполучені Штати дозволили, щоб їх усунули від процесу у червні 2014 року. Настав час повернутися. Ми маємо сказати нашим партнерам у Франції та Німеччині: ми будемо частиною цього процесу і ми закликаємо вас з нами працювати», заявив Карпентер «Голосу Америки».

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