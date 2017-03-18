Європа і США повинні зберегти санкції проти Росії – глава МЗС Німеччини

Європа і Сполучені Штати повинні зберегти санкції проти Росії до часу досягнення відчутного прогресу у виконанні Мінських угод, які мають на меті припинення насильства на Донбасі, - заявив міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
«Важливим є те, щоб Європа і Сполучені Штати виступили об’єднаним фронтом для збереження санкцій проти Росії поки не буде прогресу в імплементації Мінських домовленостей», - наголосив Ґабріель в інтерв’ю газеті Passauer Neue Presse, опублікованому у суботу.
«Дотепер Сполучені Штати підтримували це спільне зрозуміння, і я надіюся, що так буде й далі», - додав він.
У п’ятницю канцлер Німеччини Анґела Меркель вперше зустрілася з президентом Дональдом Трампом, який сказав, що високо цінує лідерство Німеччини і Франції у пошуках мирного вирішення конфлікту в Україні.
Позитивні висловлювання Трампа про президента Росії Володимира Путіна під час президентської передвиборчої кампанії викликали в українських посадовців занепокоєння можливістю послаблення з боку США економічних санкцій проти Росії.
Виступаючи у Вашингтоні, Меркель, яка в травні здійснить дводенний візит до Москви, заявила, що працює над «безпечним і надійним вирішенням конфлікту в Україні, але наголосила, що відносини з Росією також необхідно покращити, щойно ситуація там (в Україні -ГА) стане з’ясованою».
Дивіться також: Дональд Трамп подякував Анґелі Меркель за її лідерство у вирішенні конфлікту на сході України
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum