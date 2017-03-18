Європа і США повинні зберегти санкції проти Росії – глава МЗС Німеччини

Європа і Сполучені Штати повинні зберегти санкції проти Росії до часу досягнення відчутного прогресу у виконанні Мінських угод, які мають на меті припинення насильства на Донбасі, - заявив міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

«Важливим є те, щоб Європа і Сполучені Штати виступили об’єднаним фронтом для збереження санкцій проти Росії поки не буде прогресу в імплементації Мінських домовленостей», - наголосив Ґабріель в інтерв’ю газеті Passauer Neue Presse, опублікованому у суботу.

«Дотепер Сполучені Штати підтримували це спільне зрозуміння, і я надіюся, що так буде й далі», - додав він.

У п’ятницю канцлер Німеччини Анґела Меркель вперше зустрілася з президентом Дональдом Трампом, який сказав, що високо цінує лідерство Німеччини і Франції у пошуках мирного вирішення конфлікту в Україні.

Позитивні висловлювання Трампа про президента Росії Володимира Путіна під час президентської передвиборчої кампанії викликали в українських посадовців занепокоєння можливістю послаблення з боку США економічних санкцій проти Росії.

Виступаючи у Вашингтоні, Меркель, яка в травні здійснить дводенний візит до Москви, заявила, що працює над «безпечним і надійним вирішенням конфлікту в Україні, але наголосила, що відносини з Росією також необхідно покращити, щойно ситуація там (в Україні -ГА) стане з’ясованою».

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