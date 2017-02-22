Експерти поки що не змогли встановити точну причину смерті Віталія Чуркіна

Нью-йоркські судмедексперти не змогли встановити причину раптової смерті постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.



Вони прийшли до висновку, що для встановлення причини смерті потрібно провести ще кілька додаткових аналізів, зокрема токсикологічну експертизу та інші перевірки.



Лише після цього вони зможуть сказати, чому Чуркін раптово помер в понеділок у віці 64 років. Проведення додаткових аналізів може зайняти кілька тижнів.



Чуркін обіймав посаду постійного представника Росії при ООН з 2006 року. Серед послів держав-членів Ради Безпеки ООН він найдовше обіймав цю посаду.



Колеги-дипломати з усього світу продовжують висловлювати співчуття у зв'язку з його смертю. Вони відзначають, що Чуркін володів глибоким знанням дипломатичної роботи, був відданий своїй країні і був чарівним і дотепним колегою.



У повідомленнях наголошується, що Москва досі не призначила дату похорону Віталія Чуркіна.

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