В українській Олександрівці знайшов динозаврів журналіст Бі-Бі-Сі і розвеселив Twitter

Кореспондент Бі-Бі-Сі Стів Розенберг прославив придорожний бізнес в українському селищі Олександрівка. Журналіст розмістив на своїй сторінці у Twitter відео величезної експозиції-продажу садових гномів, фігур тварин та казкових персонажів, яку побачив у селищі.

Відео, яке автор супроводив музикою, набуло популярності та має шанси прославити Олександрівку.

"Ви чули про садових гномів. Але садові корови, коні та динозаври? Ось що я знайшов в українському селищі Олександрівка", - твітнув журналіст.

Читачі журналіста у коментарях розхвалили асортимент фігур, а деякі заявили, що неодмінно плануть відвідати Олександрівку.

Інші назвали фігури в експозиції несмаком і додали, що подібне можна побачити будь-де.

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