Греки протестують проти нових суворих економічних обмежень

Протест у столиці Греції Афінах у середу перетворився в насильство, коли загальний страйк зупинив працю аеропортів і громадського транспорту. У протестних мітингах і походах взяли участь тисячі людей по всій країні.

Після того, як протести закінчилися в Афінах, невеликі групи протестувальників кидали в поліцію пляшки із горючою сумішшю. Поліція відповіла сльозогінним газом. Сутички спалахнули після мирних походів за участю приблизно 12 тисяч протестувальників.

Поліція також заблокувала входи до будинку Міністерства фінансів.

Протести спалахнули після того, як законодавці мали схвалити новий раунд реформ, що передбачають кількарічні обмеження на втомлених попередніми заходами греків.

Нові обмежувальні заходи будуть накладені після закінчення третього року суворих обмежень наступного року. Вони включатимуть скорочення пенсій і підвищення податків. Очолений лівими політиками уряд погодився на скорочення в рамках угоди з міжнародними кредиторами країни для того, щоб звільнити фонди з кредитів.

В ході загального страйку тисячі протестувальників прошли центром столиці у напрямку парламенту.

Громадські лікарні працюють з обмеженою кількістю медичного персоналу. Зупинено працю міжміських поїздів, припинено працю метрополітену між містом і аеропортом. Не працюють суди, юристи і громадські нотарії відповились від праці, закриті офіси митної служби і місцеві органи влади.

Якщо фонди кредитів не будуть розблоковані, Греція матиме додаткові проблеми із сплатою заборгованості цього літа і опиниться перед загрозою хвилі банкрутств.

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