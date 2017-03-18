Гілларі Клінтон: «Я готова вийти з лісу»

Кандидат у президенти від Демократичної партії на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон заявила про свою готовність брати участь в публічних дискусіях на тему змін у політичному кліматі країни, які відбулися від листопада.

«Я відчуваю те, що й багато моїх друзів відчувають. Мені важко дивитися випуски новин», - сказала Клінтон у п’ятницю, виступаючи на щорічному заході з нагоди Дня святого Патрика, влаштованому Товариством ірландських жінок.

Одначе вона закликали забути політичні розбіжності і прислухатися один до одного.

«Я готова вийти з лісу, щоб пролити світло і допомогти іншим рухатися вперед», - заявила екс-держсекретар США.

У листопаді 2016 року, через кілька днів після її поразки на президентських виборах, Гілларі Клінтон помітили на прогулянці в лісі біля її резиденції в Чаппакві в Нью-Йорку. Відтоді вона рідко з’являється на людях.

Останнім часом кружляють чутки про те, що Гілларі Клінтон розглядає можливість балотуватися на виборах в мери Нью-Йорка. Однак її помічники применшують значення таких розмов.

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