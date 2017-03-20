МВФ переніс розгляд питання про виділення траншу Україні

На запитання Української служби «Голосу Америки» щодо перенесення запланованого на 20 березня розгляду питання про третій перегляд Програми розширеного фінансування для України, ми отримали таку заяву:

«Засідання Ради директорів МВФ щодо України, запланованого на 20 березня, було відстрочено, щоб дозволити співробітникам дати оцінку наслідків останніх подій для програми. Співробітники МВФ сподіваються, що незабаром буде оголошена нова дата.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв’язку з визнанням російською стороною "документів", виданих на цих територіях», йдеться у заяві.

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, вже розпочато відповідні консультації. «Плануємо їх завершити у найкоротші терміни», зазначено у заяві.

Згідно з інформацією на сторінці МВФ, на 20 березня заплановані консультації стосовно Катару.

4 березня Міжнародний валютний фонд повідомив, що було досягнуто домовленості з урядом України щодо Меморандуму про економічну та фінансову політику, що дозволяє почати третій етап перегляду програми розширеного фінансування країни.Третій етап перегляду програми розширеного фінансування відкриває шлях до надання нового траншу позики Україні у розмірі 1 мільярда доларів.

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