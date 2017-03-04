Фермери Канзасу сподіваються, що Трамп зробить сільске господарство конкурентоспроможним на глобальних ринках

У штаті Канзас Трампа підтримують майже незаперечно та покладають великі надії на обіцянки президента Трампа зробити сільське господарство конкурентоспроможним на глобальних ринках.

Лише трохи більше 40% американців позитивно схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента у перші тижні перебування при владі. Це найнижчий рейтинг з часу проведення опитувань, у середині минулого сторіччя, починаючи з президента Айзенгауера. Однак, є райони, де Трампа підтримують майже незаперечно і схвалюють усі його, на погляд багатьох, суперечливі рішення. Зокрема, у штаті Канзас, одному з непорушних оплотів Республіканської партії.

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Округ Вудсон у штаті Канзас місцеві щиро вважають серцем і душею Америки. Заперечити їм важко: природа тут унікальна, а люди доброзичливі. Більшість тутешнього населення підтримує республіканців.

«Я вважаю, що саме ми обрали Дональда Трампа», каже фермер Родні Ґрайсер. Родні – підприємець. Він володіє понад 1000 гектарів землі, на якій вирощує кукурудзу та сою. «Мені здається, що у цій частині країни є здоровий глузд, якого немає в місті. Вони там зашорені», розповідає він.

Родні скаржиться на те, що уряд занедбав сільське господарство. Він покладає великі надії на обіцянки президента Трампа зробити цю галузь економіки конкурентоспроможною на глобальних ринках: «Якщо ми зруйнуємо сільське господарство, це підірве економіку, і в кінцевому підсумку це відчують на собі всі інші».

Сільське господарство єдина галузь економіки у цьому районі, що втримується на плаву. Округ є найбіднішим у штаті. «Коли я був дитиною, у нас були 3 автосалони, тепер нічого не лишилося», каже фермер.

Фермер Ґері Стіл працює на господарстві, яке успадкував від батька. Каже, сини йому не допомагають, залишили Канзас у пошуках кращої роботи. На продажу соломи багато не заробиш, нарікає він, та й кукурудза перестала бути прибутковою: «Наші витрати надто високі у порівнянні з ціною, яку нам дають за наш товар».

Його єдина надія на пожвавлення бізнесу – президент Трамп. «Він злить геть усіх. Це добрий знак», каже Ґері Стіл.

У Канзасі не легко зустріти прихильників демократів, але у цьому ресторані група демократів зібралася святкувати 81 день народження Вілени Треслер. Іменинниця не голосувала за Трампа, але має для нього пораду:«Заткайся. Сядь і послухай своїх радників. Це був би добрий початок для нього».

Не дивлячись на політичні вподобання, цих мешканців Канзасу об’єднує одна єдина мрія – повернути робочі місця у рідний штат і зробити сільське господарство прибутковим, щоби їх діти не шукали кращого життя де-інде.

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