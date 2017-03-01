Як американці сприйняли промову президента Трампа «Про стан держави»

Перша промова президента Дональда Трампа «Про стан держави» до обох палат Конгресу була назагал позитивно сприйнята більшістю американців. Згідно з результатами опитування громадської думки, 69% тих, хто дивився промову, кажуть, що накреслена президентом політика поведе країну в правильному напрямку.

В опитуванні, проведеному CNN/ORC, 57% тих, хто дивився промову, сказали, що реакція на неї була дуже позитивною, 21% висловили думку, що частково позитивною, і лише 21% відповів, що була негативною.

Майже дві третини респондентів відповіли, що, на їхню думку, президент обрав правильні пріоритети якщо йдеться про країну, і майже 70% висловили думку, що промова змінила їх думку на більш оптимістичну щодо напрямку, у якому йде президент Трамп.

У центрі уваги промови президента Трампа «Про стан держави» були такі питання, як економіка, імміграція і боротьба з тероризмом. Згідно з результатами опитування, 72% опитаних заявили, що політика президента в галузі економіки поведе країну в правильному напрямку, тоді як 70% сказали те саме щодо боротьби з тероризмом.

Щодо податкової політики, то 64% респондентів вважають, що це поведе країну в правильному напрямку, 62% сказали те саме про імміграційну політику і 61% погоджується з пропозиціями про зміни в галузі медичної опіки.

Якщо йдеться про ідеологічний напрямок, то приблизно 33% респондентів дали позитивну оцінку промові, 26% вважають, що була надто консервативною, а 8% сказали, що вона не досить консервативна.

Опитування проведено серед групи 509 американців, які заявили, що дивитимуться промову і погодились опісля відповісти на запитання. Помилка в результатах не перевищила 4,5 %.

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