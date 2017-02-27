Зустріч в Міннесоті: Сенатор США запевнила виборців українського походження у підтримці України

У зустрічі з виборцями штату Міннесота також взяла участь, за допомогою Skype, посол США в Україні Марі Йованович

Мешканці американського штату Міннесота, які підтримують зв’язки з Україною, уважно спостерігають за подіями як там, так і у Вашингтоні.

За повідомленням місцевих ЗМІ, у неділю велика група американських виборців українського походження, скористалися нагодою і прийшли послухати виступ сенатора від Міннесоти Еймі Клобучар, яка закликає до жорсткіших санкцій проти Росії через її агресію в Україні.

Клобучар влаштувала зустріч з виборцями у приміщенні місцевого Українського центру у Міннеаполісі. До неї з Києва приєдналася, за допомогою Skype, посол США в Україні Марі Йованович.

Йованович зазначила, що українці опинилися перед двома головними викликами. Перший – війна на сході, а це, за її словами, екзистенціальна боротьба для Україна. «Не можу інакше її назвати», - заявила посол США.

Іншим викликом - це необхідність продовження реформ в країні. Без реформ, підкреслила Йованович, Україна і надалі буде уразливою для втручання з боку Росії.

У грудні минулого року сенатор Клобучар відвідала Україну разом з колегами Джоном Маккейном і Ліндсі Ґремом. Вона зустрічалася з українськими посадовцями, і на власні очі бачили проблеми, які стоять перед українцями.

«Я стояла на лінії фронту з українськими військовослужбовцями», - заявила сенатор.

Вона вказала на те, що протягом кількох останніх років, з часу вторгнення Росії, загинуло близько 10 тисяч українців.

За приблизними підрахунками офісу сенатора Еймі Клобучар, у Міннесоті проживає найбільша з усіх американських штатів кількість українців – 10 тисяч.

«Вони знають, що Росії тільки треба сказати: ’Робіть, що хочете, санкції знімаємо’, і українці втратять значну частину своєї країни», - наголосила Клобучар.

Сенатор закликає до запровадження додаткових санкцій проти Росії і створення незалежної комісії для розслідування ймовірного втручання Росії у вибори 2016 року, у додаток до розслідувань, які планують провести кілька урядових агентств та конгресових комітетів.

«Тільки за останні кілька місяців, зафіксовано 6 з половиною тисяч спроб кібератак в Україні. Отож не дивно, що ми бачили це також у Литві, ми бачили це в Естонії, і ми бачили це в Америці. Це їх метод дії», - зазначила на зустрічі з виборцями сенатор від Міннесоти.

У грудні, крім України, сенатори Клобучар, Маккейн і Ґрем відвідали також країни Балтії та Грузії. Еймі Клобучар тоді розповідала, що під час візиту законодавці переконались, що російська кіберзагроза стосується не лише США, а всього світу.

«Якщо це може трапитись у США, то ми, очевидно, розуміємо, що відбувається в Україні, і не лише із вторгненням, а також з кібератаками та пропагандою», - заявили сенатор Еймі Клобучар після повернення до Сполучених Штатів.

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