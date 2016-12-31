Сенат США готовий підтримати санкції щодо Росії через кібератаки – сенатор Емі Клобучар

Голосування у Конгресі про санкції щодо Росії у відповідь на хакерські атаки буде тестом не лише для Республіканської партії, а й для всієї Америки та демократії як такої. Про це заявила сенатор зі штату Міннесота, старший член Комітету з регламенту Емі Клобучар.

«Це буде тест для Америки, бо якщо ми не відреагуємо, для решти світу та Росії це означатиме, що можна робити подібне у будь-якій країні, наприклад, на виборах, що наближаються у Німеччині, у Франції і так далі», – зазначила сенатор.

Сенатор сумнівається, що Дональд Трамп, ставши президентом, скасує існуючі санкції щодо Росії, хоча б тому, що для більшості з них потрібна підтримка Конгресу.

«По-перше, – розповідає сенатор, – економічні санкції були проголосовані Конгресом, то ж він (президент США – ред.) не зможе їх просто скасувати. Нещодавні санкції (які запровадив президент Обама у відповідь на кібератаки – ред.) є більш конкретними, але мені важко повірити, що він чинитиме всупереч порадам американського Конгресу та кожної розвідувальної агенції – від ЦРУ до ФБР – які мають однакову позицію щодо хакерських атак».

Емі Клобучар нагадує, що в американській системі є різні гілки влади. За її словами, Конгрес – як законодавча гілка – має велику вагу, і він «більш-менш об’єднаний у питанні позиції щодо російської агресії»:

«Сенатор Ліндсі Ґрем цього тижня заявив, що 99 з усіх ста сенаторів (він не може говорити за всіх) підтримали б посилення санкцій щодо Росії після того, коли б ознайомились з інформацією нашої розвідки (коли її розсекретять) про спроби впливу на наші вибори. Очевидно, республіканці зараз контролюють Сенат, але демократи мають сильний голос.

Сенатор Кардин є старшим членом сенатського Комітету з закордонних справ. Це важливий комітет. Сенатор Маккейн – голова сенатського Комітету зі збройних сил. Я є старшим членом сенатського комітету з регламенту, який відповідає, серед іншого, за вибори та урядування. Багато лідерів залучені до цього, сенатор Шумер закликає провести слухання. Сенатор Маккейн має намір почати наступний рік із сенатського слухання на тему хакерських атак проти США».

Голова сенатського Комітету зі збройних сил Джон Маккейн скликає на 5 січня сенатське слухання на тему зовнішньої кіберзагрози. Через три дні від початку роботи Конгресу у новому році перед законодавцями звітуватимуть директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, глава Агентства національної безпеки та кіберкомандування Майк Роджерс, заступник голови Пентагону з питань розвідки Марсель Леттр.

«Ми знаємо, що новообраний президент кілька разів вихваляв Путіна, водночас він говорить про підтримку НАТО, – каже сенатор Клобучар. – Новообраний президент заявляє, що має намір зустрітися з нашою розвідкою наступного тижня, щоб дізнатися, що насправді трапилося. Я б хотіла судити його за діями, а не лише за його повідомленнями у «Твіттері». З нашого боку, ми – респубілканці та демократи – зробимо все, що від нас залежить, аби зібрати достатньо доказів у цій справі».

Емі Клобучар висловила також застереження з приводу кандидатури на посаду Державного секретаря США Рекса Тіллерсона.

«Я думаю, всі чекають почути, як він відповідатиме на запитання. З демократичного боку, ми зробили запит на інформацію про його повернення податків, анкету з дотримання етики. Я знаю, що кілька авторитетних республіканських сенаторів – сенатор Маккейн та сенатор Ґрем, а також сенатор Рубіо – висловили свої застереження щодо його близькості до Росії, щодо нагородження його високою російською нагородою особисто Володимиром Путіним. Також, попри те, що він має надзвичайну бізнес-кар’єру, дуже важливо, що одна з позицій, яку він зайняв як генеральний менеджер компанії «ExxonMobil», щоб пом’якшити санкції, запроваджені через нелегальну анексію Криму».

Демократ Емі Клобучар разом з республіканськими колегами Джоном Маккейном та Ліндсі Ґремом закінчують візит до країн Балтії, України та Грузії. Вона розповідає, що під час візиту законодавці переконались, що російська кіберзагроза стосується не лише США, а всього світу: «Якщо це може трапитись у США, то ми, очевидно, розуміємо, що відбувається в Україні, і не лише із вторгненням, а також з кібератаками та пропагандою».

«Одна зі справ, які ми хотіли б повідомити американському народу за підсумками нашої подорожі, що в Європі є кілька країн, які вже дивилися цей фільм. Естонія лише перенесла бронзовий пам’ятник на цвинтар, як Росія відразу відповіла, перекривши їм на день доступ до Інтернету. Або Литва запросила уряд у вигнанні з Криму відвідати їхній парламент, як вони також зазнали хакерських атак. То ж одна зі справ, яку ми скажемо народу США, що ця проблема – це не питання однієї партії у США, хоча одна з партій і програла на виборах, і що це не проблема одних виборів, і не однієї країни. Це питання фундаментальних принципів демократії в усьому світі, щоб мати право на вільні вибори, на вільну пресу, на вільне віросповідання. Всі ці види свободи є частиною демократії», – зазначила сенатор Емі Клобучар.

Дивіться також: Реакція Росії та США на розширення санкційних списків