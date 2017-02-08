Крістін Лагард: Україна - чудовий приклад того, де від влади залежить успіх чи невдача місії МВФ

Виконавчий директор МВФ Крістін Лагард назвала Україну прикладом того, де від влади залежить успіх чи невдача місії МВФ.

Про це Лагард заявила сьогодні під час дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council:

"Україна – чудовий приклад…. Де через те, що корупція була на дуже високому рівні, ми запропонували владі (і на щастя, вони це підтримали)… що антикорупційні норми, антикорупційні агенції змінять правила проведення державних закупівель, розслідують діяльність компаній, які були гніздом протиправних дій, а також буде проведена правова реформа. І все це було частиною програми з економічного оздоровлення. Влада погодилась, і ми лише повинні продовжувати рухатися в цьому напрямку."

Пані Лагард також висловила сподівання, що місія МВФ в Україні одного дня буде належно оцінена як допомога країні стати на ноги.

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