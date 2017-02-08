Впливові сенатори США планують перешкодити президенту Трампу скасувати санкції проти РФ

Законопроект у цій справі у середу оприлюднить група сенаторів як демократів, так і республіканців

Група впливових сенаторів у середу оприлюднить законодавство, яке дасть Конгресу право заблокувати будь-які зусилля щодо пом’якшення санкцій проти Росії.

Оприлюднення законопроекту в цій справі є неминучим, - сказали виданню Roll Call два американські сенатори.

Заступник голови сенатського комітету із міжнародних відносин Бенджамін Кардин зазначив, що законодавство, яким буде встановлений процес перевірки підстав для пом’якшення санкцій проти Росії, оприлюднять у середу.

«Законопроект користується великою двопартійною підтримкою», - заявив сенатор-демократ від Мериленду Кардин.

Як повідомляється, законодавство внесе на розгляд Сенату двопартійна коаліція, очолена республіканцем Ліндсі Ґремом. До її складу, серед інших, також входить голова Комітету з питань збройних сил Сенату Джон Маккейн.

За словами Шумера, скасування санкцій дозволить РФ, Китаю та Ірану надалі втручатися в американські вибори і робити всякі інші, як він висловився, нехороші справи.

У свою чергу, Маккейн знову закликав розширити санкції щодо Росії.

«Якщо ми не будемо зберігати ці санкції і навіть збільшимо їх, це буде стимулювати Володимира Путіна, який є військовим злочинцем», – зазначив він.

Сенатор підкреслив, що знищення авіаударами лікарень в сирійському місті Алеппо і вбивство невинних людей є військовим злочином.

Ліндсі Ґрем раніше зазначав, що санкції, які запровадив Обама, він їх підписав, отож його наступник може їх скасувати.

«Наступного року ми збираємося представити нові санкції, окрім тих, що вже існують, окрім санкцій запропонованих Обамою, які вже вдарили по енергетичному і банківському секторах. Які б вдарили не лише по ФСБ, а по самому Путіну, його найближчому оточенню. Я вважаю, єдина можливість змусити Росію змінитися, щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну», - заявив у січні сенатор Ґрем.

Законопроект щодо закріплення санкцій проти РФ зможе зібрати достатню кількість голосів, у тому числі і для подолання вето.

Таку думку висловив сенатор-республіканець Марко Рубіо в інтерв’ю CNN.

За його словами, у Сенаті США уважно стежать за тим, щоб санкції проти Росії зберігали свою дію, спрямовану на перешкоджання її агресії в регіоні.

«Існує реальна загроза скасування санкцій, що було б на шкоду повазі до українського суверенітету і відповідає умовам Путіна», - сказав сенатор Рубіо.

«У мене відчуття, що ми могли б зібрати голоси, щоб прийняти (законопроект – ГА) у Сенаті, і що ми могли б прийняти його в більшості, здатній подолати (президентське) вето», - зазначив сенатор Рубіо.

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