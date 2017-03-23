У США розслідують банківські трансакції Пола Манафорта – АР

Агенти Міністерства фінансів США нещодавно отримали інформацію про офшорні фінансові операції колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у рамках антикорупційного розслідування його ділових справ у Східній Європі.
Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі інформаційного агентства The Assоcсiated Press.
На прохання агентства Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), - бюро Мінфіну США, яке розслідує фінансові злочини, слідчі на Кіпрі передали інформацію про трансакції Манафорта.
Про це Associated Press на умовах анонімності, повідомила людина, знайома з ходом розслідування.
Федеральні прокурори почали цікавитися діяльністю Пола Манафорта кілька років тому в рамках ширшого розслідування для повернення Україні вкраденого майна після усунення проросійського президента Віктора Януковича на початку 2014 року. У цій справі у США не було висунуто жодних офіційних кримінальних звинувачень.
Зокрема, як зазначають автори статті, Манафорт використовував кіпрські офшори в угоді з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, від якого він отримав 19 мільйонів доларів на купівлю Українського кабельного провайдера Black Sea Cable. Дерипаска сказав, що отримавши гроші, Манафорт і його соратники перестали відповідати на його запити про те, як кошти використовувалися. Про це стало відомо в ході судової тяганини Манафорта з Дерипаскою на Кайманових островах у 2014 році.
Білий дім заявив, що Дональд Трамп нічого не знав про те, що Манафорт працював на Дерипаску, близького союзника Путіна, з яким Манафорт остаточно підписав щорічний контракт на $10 млн, починаючи з 2006 року.
«Це ж божевілля припускати, що президент знав, хто був клієнтом (Манафорта – ГА) 10 років тому», - сказав прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, коментуючи інформацію про те, що Пол Манафорт працював на Дерипаску і лобіював інтереси Путіна на Заході та в пострадянських країнах.
«Я не знаю, за що йому платили. Немає жодних припущень, що він робив щось проти закону», - сказав Спайсер.
Агентство FinCEM є частиною міжнародної мережі так званих відділів фінансової розвідки, які обмінюються інформацією в розслідуванні справ відмивання грошей і фінансування тероризму. Його робота є критично важливою для підготовки ґрунту для розслідування кримінальних фінансових махінацій.
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