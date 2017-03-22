AP: Манафорт просував інтереси Володимира Путіна

За даними інформагентства Associated Press, у 2005 році колишній голова передвиборчого штабу Трампа запропонував стратегічний план, який нібито був корисний Москві

Як з’ясувало інформагентство Associated Press, колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера для просування інтересів президента Росії Володимира Путіна.

У 2005 році, коли російсько-американські відносини за президента Джорджа Буша - молодшого погіршувалися, Манафорт склав стратегічний план, який, за його словами, міг «принести велику користь уряду Путіна». Зокрема, впливатиме на політику, бізнес-угоди та висвітлення Росії у новинах – у США, Європі та пострадянських республіках. Зокрема, у Грузії, Узбекистані й Таджикистані він пропонував підтримувати проросійські уряди, підривати засади антиросійських діячів через політичні та інформаційні кампанії і неприбуткові організації.

Для посилення впливу в Україні, Дерипаска надав Манафорту 19 мільйонів доларів для відкриття телеканалу «Чорноморське кабельне» (Black Sea Cable). Однак отримавши гроші, Манафорт припинив звітувати мільярдеру щодо використання коштів, свідчать юридичні документи представників Дерипаски.

Манафорт вступив в контакт з близьким соратником Путіна, російським алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою. Він підписав щорічний контракт вартістю 10 мільйонів доларів, який почав діяти в 2006 році, і підтримував ділові зв’язки принаймні до 2009 року.

Такі подробиці журналісти дізнались із неназваних джерел, знайомих із ситуацією, і з конфіденційних ділових документів. Зокрема, в розпорядженні Associated Press опинилися стратегічний план Манафорта й свідчення про мільярдні грошові перекази.

З березня по серпень 2016 року Пол Манафорт керував виборчою кампанією Дональда Трампа. Він змушений був залишити посаду на тлі скандалу пов’язаного з його роботою в Україні (де він у минулому працював на Партію регіонів) та буцімто мав контакти із російськими олігархами. Низка американських ЗМІ відзначала, що навіть після відставки Манафорт зберіг певну вагу в середовищі Трампа.

Згідно з Актом про реєстрацію іноземних агентів, люди, які у США лобіюють інтереси закордонних політиків чи партій, повинні надавати Міністерству юстиції детальний звіт про свої дії. Відмова може потягнути за собою до 5 років тюремного ув’язнення і штраф до 250 тисяч доларів. Як повідомляє AP, Манафорт не надавав міністерству цих даних.

Водночас, він підтвердив агентству факт роботи з Дерипаскою, зазначивши, що представляв лише особисті й бізнесові інтереси мільярдера, і не лобіював російські політичні інтереси. У заяві Манафорт підкреслив, що цю співпрацю незаслужено вважають ганебною, і назвавши звинувачення частиною «наклепницької кампанії».

Офіційний представник Дерипаски, а також адміністрація Білого дому коментувати інформацію відмовилися. Під час слухань у Конгресі, присвячених розслідуванню ФБР про втручання Росії у президентські вибори у США, директор бюро Джеймс Комі також відмовився підтвердити, чи фігурує у справі Манафорт. Однак, під час слухань у конгресовому комітеті з питань розвідки його імя згадувалось 28 разів, переважно щодо його роботи в Україні. Дерипаска не згадувався.

Олег Дерипаска володіє одним з найбільших у світі виробників алюмінію «РУСАЛ», а також холдингом «Базовий елемент», основні активи якого зосереджено в енергетичному, машинобудівельному, ресурсному, авіаційному секторах, фінансових послугах та будівництві. За даними інформагенції з посиланням на американські дипломатичні джерела, Дерипаска «належить до 2-3 олігархів, до яких постійно звертається Путін» і які «більш чи менш часто супроводжують Путіна у закордонних поїздках».

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