Вибух у Манчестері: 19 загиблих і майже 60 поранених

Британська поліція розглядає вибух у Манчестері, що на півночі Англії, як терористичний напад.

Вибух стався у фойє критого стадіону близько 10:30 вечора у неділю одразу після закінчення концерту американської співачки Аріани Ґранде .

"Манчестерська арена", яка вміщає 21 тисячу глядачів, була заповнена. Серед глядачів було багато підлітків, жінок і дітей.

Серед прихильників співачки переважають молоді люди віком 14-20 років.

Станом на ранок повідомляли про 19 загиблих, 59 поранених. Багато людей ще з’ясовують долю своїх близьких.

Свідки кажуть, що поблизу вибуху бачили багато болтів, гайок та інших дрібних металевих предметів, що могли бути з вибухівкою, аби завдати людям якомога більшої шкоди.

У разі підтвердження напад у Манчестері може бути найбільш кривавим терактом в Британії з липня 2005 року, коли в результаті кількох вибухів у метро й автобусах Лондона загинули 56 людей.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сьогодні проводить надзвичайне засідання з урядовцями та представниками поліції і спецслужб.

Урядова Консервативна та інші британські партії оголосили, що призупиняють агітаційну кампанію перед виборами, призначеними на 8 червня.

Співачка Аріана Ґранде - неушкоджена. Через Твіттер вона повідомила, що "розбита" трагедією і пише, що їй бракує слів, аби висловити, як вона "з глибини серця шкодує".