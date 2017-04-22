«Марші на підтримку науки» у День Землі у Вашингтоні й у світі

У багатьох країнах світу сьогодні (в суботу) відзначається День Землі. У зв’язку з цим влаштовуються «Марші на підтрмку науки» за участі вчених, активістів екологічних і правозахисних організацій, любителів природи.

Згідно з повідомленнями, такі заходи відбуваються у понад 600 містах усього світу, включно з Сеулом, Мадридом, Лондоном і Кейптауном.

Одні з найбільших заходів відбуваються у Вашингтоні, де у великих шатрах в центральній частині міста виступають науковці, освітяни, представники різних професій. Вони говорять про свою працю, наукові дослідження.

Організатори заходів кажуть, що ці міжнародні заходи є першим кроком у глобальному русі для визнання й захисту ролі науки у щоденному житті, включно із здоров’ям, безпекою, економікою і державним правлінням.

Недавно президент Трамп представив федеральний бюджет, у якому передбачено різкі скорочення коштів на Управління з охорони навколишнього середовища, що змусить скасувати 56 програм і різко зменшить витрати на Бюро дослідів і розвитку.

Запропонований Трампом бюджет також передбачає скорочення витрат на суму в шість мільярдів доларів на Національний інститут охорони здоров’я США. Сдід додати, що це найбільша установа біомедичних дослів у світі.

Організатори «Маршу на підтримку науки» твердять, що це непартійні, не скеровані проти будь-якого політика або партії заходи.

Організатор «Маршу» у Берліні Клаудіо Паганіні каже: «Захист науки, інновації і винахідливості абсолютно необхідний у кожній громаді по всьому світі».

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