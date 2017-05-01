У багатьох країнах світу робітники і громадські активісти відзначають Перше травня

У багатьох країнах світу робітники і громадські активісти відзначають День праці, влаштовуючи мітинги і марші на підтримку прав трудящих.

У Стамбулі поліція арештувала десятки протестувальників, які, всупереч забороні, намагалися влаштувати мітинг на площі Таксім. Площу вже третій рік поспіль блокували правоохоронці. Лише невеликим групам представників профспілок дозволено покласти квіти до пам’ятника, де у 1977 році загинули 34 активісти.

У Греції профспілки відзначили День праці закликом до цілодобового всенаціонального страйку перед лицем суворих економічних обмежень.

У столиці Філіппін Манілі робітники пройшли походом вулицями міста. Подібні походи й мітинги було заплановано в Індонезії.

У Сполучених Штатах тема травневих відзначень перемістилася на питання імміграції. Десятки тисяч людей від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса протестують проти політики президента Дональда Трампа щодо депортації нелегалів. Громадські організації закликали іммігрантів влаштувати страйки в деяких містах, щоб показати американцям, як виглядатиме день без іммігрантів.

У Франції, яка готується до другого туру президентських виборів, центристський кандидат Макрон і права кандидатка Ле Пен окремі мітинги. Відбулися також протести проти обох президентських кандидатів.

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