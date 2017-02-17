«З Мішель Обами був би кращий президент, ніж із Барака» – професор Гарварду, який навчав обох

Промови Мішель Обами завойовують серця мільйонів, і вміння висловлювати думки не поступається таланту її супутника – колишнього президента США Барака Обами.

Мішель Обама надихнула молодь у своїй заключній у статусі першої леді промові

Колишня перша леді стала однією з найпопулярніших політичних діячок у новітній історії протягом перебування її чоловіка в Овальному кабінеті, писало видання Time.

Дівчата та жінки висловлюють подяку Мішель Обамі

Одразу після оголошення результатів виборів президента минулої осені, коли чимало американців не могли справитися з новиною, в соціальних мережах заговорили про те, що з Мішель Обами вийшла б ідеальна кандидатка на пост президента США у 2020-му.

Мотиваційна промова Мішель Обами перед студентами Говардського університету

Нещодавно викладач із Гарварда, який навчав обох Обам, коли вони були студентами, підтвердив цю думку. За словами Чарлза Оґлтрі, професора конституційного права, Мішель була кращою студенткою, ніж Барак, і була б кращим лідером країни.

Професор Чарлз Оґлтрі про Обам

«Його дружина мала б бути президентом, – з упевненістю заявив професор Оґлтрі. – Він [Барак Обама] був чудовим також, але вона була кращою [студенткою]».

Викладач Гарварду вірить у потенціал колишньої першої леді, проте має сумніви щодо її намірів боротися за пост головнокомандувача: «Вона легко могла б стати президентом, але я не думаю, що вона це зробить». Викладач не встиг пояснити, що, на його думку, зупиняє Мішель від політичної кар’єри.

Сам Барак Обама неодноразово заявляв, що Мішель не буде балотуватися в президенти, хоч він вважає її дуже розумною і талановитою. В одному інтерв’ю він зауважив, що «Мішель не вистачає терпіння або нахилу», а в іншому – жартома – що вона «надто чутлива».

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