Схвалення США вступу Чорногорії до НАТО було «глибоко помилковим» - МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що схвалення Сполученими Штатами заявки Чорногорії на вступ до НАТО було «глибоко помилковим» рішенням, яке створює розкол у Європі. Це «відображає логіку протистояння на європейському континенті і створює нові розділові лінії».
Про це йдеться в повідомленні російського МЗС.
«Ми вважаємо курс на вступ Чорногорії до НАТО глибоко помилковим, таким, що йде принципово проти інтересів людей у цій країні та завдає шкоди стабільності на Балканах і в Європі в цілому», – твердять у Москві.
Населення розташованої на узбережжі Адріатичного моря Чорногорії складають переважно православні слов’яни, і Москва давно вважала цю країну частиною своєї сфери впливу.
Президент США Дональд Трамп 11 квітня підписав документ про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Чорногорії до НАТО, повідомили в Білому домі.
Таким чином, наразі до повного завершення ратифікації цього протоколу в усіх 28 нинішніх країнах-членах НАТО залишається схвалення Сенату в Іспанії й підпис іспанського монарха. На сайті іспанського Сенату вказано, що цей розгляд має відбутися не пізніше ніж 17 травня.
Як очікується, про набуття Чорногорією повного членства в Північноатлантичному союзі відтак оголосять на саміті НАТО у Брюсселі, що відбудеться 24–25 травня.
Чорногорія стане 29-м членом НАТО.
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