Президент Трамп підписав ратифікацію вступу Чорногорії до НАТО

Президент Дональд Трамп підписав документ про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Чорногорії до НАТО.

Про це йдеться в заяві офісу прес-секретаря Білого дому.

Як мовиться в заяві з цього приводу, Трамп також привітав народ Чорногорії і подякував йому за «стійкість і засвідчену відданість демократичним цінностям НАТО».

«Двері до членства в євроатлантичній спільноті держав залишаються відчинені», – наголосили в Білому домі й додали, що країни Західних Балкан «вільні самі обирати своє майбутнє і обирати собі партнерів без втручання чи залякувань іззовні».

Сенат США значною більшістю голосів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Чорногорії до НАТО минулого місяця.

Це голосування в Сенаті відклали на кілька місяців через заперечення двох сенаторів-республіканців - Ренда Пола і Майка Лі. Ренд Пол, зокрема, поставив під сумнів, чи буде розумно розлючувати Росію, яка виступає проти розширення НАТО. Він також заявляв, що така маленька країна, як Чорногорія, не зможе відігравати суттєву роль у захисті Сполучених Штатів.

Таким чином, наразі до повного завершення ратифікації цього протоколу в усіх 28 нинішніх країнах-членах НАТО залишається схвалення Сенату в Іспанії й підпис іспанського монарха. На сайті іспанського Сенату вказано, що цей розгляд має відбутися не пізніше ніж 17 травня.

Як очікується, про набуття Чорногорією повного членства в Північноатлантичному союзі відтак оголосять на саміті НАТО у Брюсселі, що відбудеться 24–25 травня.

Чорногорія стане 29-м членом НАТО.

Дивіться також: Неймовірна історія сили духу ветеранів АТО, які реабілітуються в Лос-Анджелесі