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Блог: Ось чому обирати між кар'єрою та материнством більше не потрібно

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Розуміння, що шлях попереду набагато довший, ніж ми думали раніше, змушує по-новому замислюватися над життєвими та кар'єрними рішеннями тих, хто молодший. Коли мені було 25 років, я вважала, що в моєму віці бігати репортером вже не солідно. Треба прагнути в редактори або оглядачі. А зараз, в 41, розумію, що мені сьогодні репортерська робота набагато цікавіша, ніж менеджмент. Стати редактором або якимось начальником ще встигну - поки є можливість бігати на події, буду бігати. В американських ЗМІ репортери 40-ка, 50-ти років - не рідкість.

Розширення горизонту впливає і на рішення в особистому житті. Вибір для жінки між материнством і кар'єрою взагалі стає неактуальним. Якщо жінка вибере материнство і присвятить 20 років виключно дітям, що вона решту 50 робити буде? З іншого боку, абсолютно розумною виглядає довга, років в 5, відпустка по догляду за дітьми: з 60 років трудового стажу 5 років можна і дітям присвятити, це ж всього 12%!

Лише у чотирьох штатах жінкам дозволена короткотермінова декретна відпустка. Відео
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Лише у чотирьох штатах жінкам дозволена короткотермінова декретна відпустка

Деякі життєві стратегії, які з горизонтом життя в 65 років могли здатися лузерськими, сьогодні виглядають цілком мудро. Наприклад, одна моя родичка, яка була відмінницею в школі і мріяла стати біологом, на третьому курсі кинула університет, і, у віці 23 років, вже чекає на другу дитину. «Все нормально, - кажу я її батькові, братові мого чоловіка. - Вікі завжди може довчитися і, якщо вона років в 30 вийде на роботу, коли діти вже в школі, у неї попереду буде 40, а то і більше років кар'єри. Куди краще, ніж в тому ж віці, коли на роботі вже є відповідальні обов'язки, але ще немає влади, щоб диктувати умови, народжуєш дитину і розриваєшся між немовлям і кар'єрою».

Не варто глузувати і з випускників університетів, які повернулися пожити з батьками, щоб заощадити гроші на житло. Без мами з татом вони ще років 70 будуть жити, а 2-3 роки економії в даний момент може бути величезною допомогою.

У 2015-му році популярність ботокса в порівнянні з 2000-м зросла на 759%, згідно з Американським суспільством пластичних хірургів.

А якщо працювати доведеться довше, то і виглядати треба краще і за здоров'ям стежити ретельніше. Американці стали менше курити, більше займатися спортом і здоровіше харчуватися.

Витрати на косметику і косметичні процедури зростають космічними темпами. У 2015-му році популярність ботокса в порівнянні з 2000-м зросла на 759%, згідно з Американським суспільством пластичних хірургів. Підтримання здоров'я, краси і психічного самопочуття - Wellness - ще один перспективний глобальний бізнес, а також - філософія життя, яка напевно з нами надовго.

У 1900-му році тривалість життя в США була 47 років. Ті, хто народжується сьогодні, можуть розраховувати провести на цій планеті століття. Песимісти бачать майбутнє Заходу як величезного будинку престарілих, де іммігранти з країн Третього світу штовхають візки з місцевими старичками, змінюючи суть і культуру Західної цивілізації. Оптимісти - більш зрілий, стабільний і мудрий світ, де люди проживають довгі і продуктивні роки життя. Але яким би не став цей новий світ, свідками його народження нам з вами довелося стати.

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію Голосу Америки.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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