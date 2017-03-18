Блог: Ось чому обирати між кар'єрою та материнством більше не потрібно

Розуміння, що шлях попереду набагато довший, ніж ми думали раніше, змушує по-новому замислюватися над життєвими та кар'єрними рішеннями тих, хто молодший. Коли мені було 25 років, я вважала, що в моєму віці бігати репортером вже не солідно. Треба прагнути в редактори або оглядачі. А зараз, в 41, розумію, що мені сьогодні репортерська робота набагато цікавіша, ніж менеджмент. Стати редактором або якимось начальником ще встигну - поки є можливість бігати на події, буду бігати. В американських ЗМІ репортери 40-ка, 50-ти років - не рідкість.

Розширення горизонту впливає і на рішення в особистому житті. Вибір для жінки між материнством і кар'єрою взагалі стає неактуальним. Якщо жінка вибере материнство і присвятить 20 років виключно дітям, що вона решту 50 робити буде? З іншого боку, абсолютно розумною виглядає довга, років в 5, відпустка по догляду за дітьми: з 60 років трудового стажу 5 років можна і дітям присвятити, це ж всього 12%!

Лише у чотирьох штатах жінкам дозволена короткотермінова декретна відпустка

Деякі життєві стратегії, які з горизонтом життя в 65 років могли здатися лузерськими, сьогодні виглядають цілком мудро. Наприклад, одна моя родичка, яка була відмінницею в школі і мріяла стати біологом, на третьому курсі кинула університет, і, у віці 23 років, вже чекає на другу дитину. «Все нормально, - кажу я її батькові, братові мого чоловіка. - Вікі завжди може довчитися і, якщо вона років в 30 вийде на роботу, коли діти вже в школі, у неї попереду буде 40, а то і більше років кар'єри. Куди краще, ніж в тому ж віці, коли на роботі вже є відповідальні обов'язки, але ще немає влади, щоб диктувати умови, народжуєш дитину і розриваєшся між немовлям і кар'єрою».

Не варто глузувати і з випускників університетів, які повернулися пожити з батьками, щоб заощадити гроші на житло. Без мами з татом вони ще років 70 будуть жити, а 2-3 роки економії в даний момент може бути величезною допомогою.

У 2015-му році популярність ботокса в порівнянні з 2000-м зросла на 759%, згідно з Американським суспільством пластичних хірургів.

А якщо працювати доведеться довше, то і виглядати треба краще і за здоров'ям стежити ретельніше. Американці стали менше курити, більше займатися спортом і здоровіше харчуватися.

Витрати на косметику і косметичні процедури зростають космічними темпами. У 2015-му році популярність ботокса в порівнянні з 2000-м зросла на 759%, згідно з Американським суспільством пластичних хірургів. Підтримання здоров'я, краси і психічного самопочуття - Wellness - ще один перспективний глобальний бізнес, а також - філософія життя, яка напевно з нами надовго.

У 1900-му році тривалість життя в США була 47 років. Ті, хто народжується сьогодні, можуть розраховувати провести на цій планеті століття. Песимісти бачать майбутнє Заходу як величезного будинку престарілих, де іммігранти з країн Третього світу штовхають візки з місцевими старичками, змінюючи суть і культуру Західної цивілізації. Оптимісти - більш зрілий, стабільний і мудрий світ, де люди проживають довгі і продуктивні роки життя. Але яким би не став цей новий світ, свідками його народження нам з вами довелося стати.

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