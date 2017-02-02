У НАТО заперечують відкладення запланованих переговорів з Україною

У НАТО заперечують відкладення переговорів з Києвом.

Про це, як повідомляє Радіо Свобода, заявив офіційний представник Альянсу, що побажав зберегти анонімність.

«Жодна зустріч з жодною країною не була скасована. Ми будемо продовжувати обмінюватись інформацією та консультуватися і співпрацювати з нашими сусідами і партнерами у міру необхідності на основі поступового й поетапного підходу. НАТО визнає і поважає інтереси інших країн щодо систем протиракетної оборони НАТО. Останніми роками ми обговорювали питання ПРО з нашими партнерами і продовжуємо взаємодію з цього питання, адже метою НАТО є, наскільки це можливо, щодо ПРО зберігати прозорість, особливо, в період, коли ми підвищуємо нашу обороноздатність», – сказав він.

Про те, що ніяких планів щодо консультацій між Україною та НАТО щодо системи натовської протиракетної оборони не було, Радіо Свобода підтвердив і виконувач обов’язків голови представництва України при НАТО Єгор Божок.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в НАТО повідомило, що через політичну чутливість питання залучення України до переговорів щодо ПРО та побоювань надмірної реакції з боку Росії представники Північноатлантичного альянсу відклали заплановані переговори з Києвом.

Також зазначалося, що деякі дипломати схильні вважати, що обережний підхід до обговорення ПРО з Україною має сенс, якщо Альянс хоче уникнути подальшого підриву відносин із Росією. Але інші союзники побоюються, що Альянс ризикує, проявляючи нерішучість у допомозі такому партнеру як Україна.

«Деякі чинні та колишні посадовці розповіли про стурбованість у Пентагоні, що Трамп може спробувати відключити, або скасувати всю систему ПРО, або окремі її частини, в рамках угоди із Росією. Але інші посадовці Пентагону заявили про відсутність ознак змін політики у питанні системи протиракетної оборони, яка вже тривалий час є ключовим пріоритетом республіканців у Конгресі», - повідомило видання.

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