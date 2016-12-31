У великих містах світу посилені заходи безпеки у зв’язку з новорічними урочистостями

Влада Нью-Йорка встановила десятки самоскидів з піском біля хмарочосів у районі площі Таймс-сквер на Мангеттені

Влада багатьох великих міст по всьому світу зосередила свої зусилля на заходах безпеки під час багатолюдних новорічних заходів.

У багатьох європейських містах безпеку посилено через терористичну атаку, що сталася 19 грудня на Різдвяному ярмарку в Берліні. Нагадаємо, що там водій вантажівки навмисно направив машину у натовп людей, убивши 12 осіб. Протягом 2016 року теракти сталися також в інших європейських містах.

У столиці Німеччини бетонні бар’єри і броньовики виставлені у традиційного місця проведення новорічних урочистостей, Бранденбурзьких воріт, щоб захистити тих, що зібралися там, як берлінців, так і гостей німецької столиці.

Париж у цьому році знову скасував феєрверк біля Ейфелевої вежі, проте на Єлисейських полях буде встановлено екран для трансляцій, що охороняється озброєними солдатами. Навколо також будуть виставлені транспортні загородження.

У центрі Лондона, озброєні поліцейські будуть нести чергування в поїздах метро. Озброєні співробітники поліції охороняють лондонський метрополітен вже кілька років, проте тепер вони вперше будуть перебувати в пасажирських поїздах, що доставляють людей до Трафальґарської площі і берега річки Темзи, де будуть проходити основні новорічні урочистості.

Органи влади Нью-Йорка встановили десятки самоскидів з піском неподалік хмарочосів у районі площі Таймс-сквер на Мангеттені. Вантажні автомобілі стануть захисним бар’єром для більш, ніж мільйона людей, які, як очікується, прийдуть на площу, щоб помилуватися феєрверком і зустріти прихід Нового 2017 року.

Одними з перших на планеті Новий рік зустрінуть жителі Австралії, де зараз середина літа. Гавань Сіднея, де пройдуть урочистості, охоронятиметься додатково 2 тисячами співробітників поліції. Як мобільні бар’єри для захисту людей будуть використовуватися автобуси.

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