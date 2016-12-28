Лідери США та Японії вшанували пам’ять жертв нападу на Перл-Гарбор

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Баракм Обама вшанували пам’ять загиблих під час нападу японських військ на американську військово-морську базу Перл-Гарбор 7-го грудні 1941 році.

«Мої щирі і безкінечні співчуття душам тих, хто втратив своє життя тут, а також духові усіх хоробрих чоловіків і жінок, чиї життя забрала війна, що почалася на цьому місці», – сказав Абе у вівторок, 27 грудня.

«Ми ніколи більше не повинні повторювати жахи війни. Цю урочисту обітницю взяв на себе народ Японії», – додав він, але не вибачився за напад на військову базу.

Абе – перший японський прем’єр-міністр, що відвідав Меморіал USS Arizona, і перший японський лідер, який відвідав Перл-Гарбор у супроводі чинного американського президента.

Раптовий напад на Перл-Гарбор 75 років тому призвів до вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну.

Обама назвав візит Абе на гавайську базу «історичним жестом», що став «нагадуванням про те, що навіть найглибші рани війни можуть дати шлях дружбі і тривалому миру».

У травні цього року президент Обама відвідав японське місто Хіросіма, на яке США в 1945 році скинули ядерну бомбу, внаслідок чого за приблизними підрахунками загинули 140 тисяч людей. Через три днів внаслідок атомного бомбардування японського Нагасакі загинули ще 70 тисяч. Ці напади привели до остаточної капітуляції Японії п’ять днів пізніше.

Білий дім заявив на початку цього місяця, що зустріч між президентом США Бараком Обамою і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Перл-Гарборі продемонструє силу примирення, яке «перетворило колишніх супротивників на найближчих союзників».

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