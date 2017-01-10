Обама виступить з прощальною промовою в Чикаго

Президент заявив, що робота в Білому домі переконала його в можливості змін Президент Барак Обама знову приїде в Чикаго, де він починав свою неймовірну політичну кар’єру, щоб закликати американців не втрачати надії в майбутнє, незалежно від того, як вони ставляться до наступного президента.

Тисячі людей зберуться в конгрес-центрі McCormick Place, щоб почути заключну промову Обами як президента, з якою він виступить у вівторок.

«Я поділюся спогадами про те, як, займаючись організаторською роботою на місцевому рівні, фактично відразу після закінчення школи, я відчував, як відновлювалася моя віра в здатність Америки домагатися змін у нашій демократії», – сказав Обама у відеозверненні з Білого дому, що передує його виступ.

Обама сказав, що пропрацювавши вісім років на посаді президента, він засвоїв два головні уроки: що американці в свїй основі добрі, і що зміни можливі. «Система реагуватиме на те, як прості люди об’єднуються в спробі повести країну в більш правильному напрямку», – сказав він.

Обама залишає Білий дім, будучи відносно популярним президентом, діяльність якого підтримують 57 відсотків американців. Про це свідчать результати опитування Центру досліджень публічної політики Associated Press - NORC, опубліковані напередодні його виступу.

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