Про "демобілізацію" НАТО, невідповідність бойових засобів загрозі з Росії розповів екс-голова Joint Forces Command Великої Британії

У будь-якому разі досить значна частина бойових засобів НАТО створювалась для вирішення інших завдань, а не того типу загроз, які тепер здатна представити Росія

Оборона НАТО сьогодні не відповідає загрозі, яка походить від Росії. Про це колишній командувач Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії генерал Ричард Берронс розповів в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

Коментуючи заяву міністра оборони Великої Британії Майкла Феллона про те, що країні знадобиться два роки, щоб досягнути готовності до війни з Росією, Берронс відзначив, що для вирішення поставленного завдання у наведений проміжок часу Великій Британії знадобиться "масштабна мобілізація на рівні планування та матеріальної частини" спільно з партнерами по НАТО.

Берронс відзначив, що оборона НАТО тривалий час знаходитья у стані "демобілізації" і "не перебуває у стані високої боєготовності", а тож не формувалась під завдання протидіяти "викликами, які здатні поставити Росія".

"НАТО зараз має багато засобів, які не приведено у високий ступінь готовності, але у будь-якому разі досить значна частина бойових засобів НАТО створювалась для вирішення інших завдань, а не того типу загроз, які тепер здатна представити Росія", - відзначив генерал.

Це частина наших зусиль спрямованих на стримання російської агресії, убезпечення територіальної цілісності наших союзників

До кінція місяця у Польщі має бути завершено розгортання бронетанкової бригади США, яка вже прибула до Німеччини. До Польщі мають прибути 3 500 військовослужбовців, 87 танків, 18 самохідних гармат, 419 "Хамві", 144 бойових машин "Бредлі", 446 одиниць гусеничної техніки, 907 одиниць колісної техніки. Пізніше ця техніка та військові будуть розподілені серед інших країн-членів НАТО, які межуть з Росією.

"Буду висловлюватись зрозумілою мовою: Це частина наших зусиль спрямованих на стримання російської агресії, убезпечення територіальної цілісності наших союзників та збереження єдиної, вільної, заможньої та мирної Європи", - заявив заступник командувача Сил НАТО у Європі генерал-лейтенант ВПС США Тім Рей.

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