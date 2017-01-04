Останки Олександра Олеся перепоховають в Україні

Уранці у вівторок останки Олександра Олеся були ексгумовані на кладовищі у столиці Чехії Празі, де письменник був похований. Родичі українського письменника Олександра Олеся, які живуть в Канаді, дали згоду на його перепоховання в Україні, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Могили інших видатних українців за кордоном теж перебувають під загрозою, стверджує Ростислав Прокоп’юк, голова Форуму культурного партнерства, який став свідком ексгумації. На Ольшанському кладовищі у Празі поховані й інші видатні українці. Цими могилами опікуються різні організації, але між ними нема згоди і централізованих рішень, що є істотною проблемою, говорить Прокоп’юк.

Донедавна могилу Олександра Олеся доглядав та утримував український емігрант Володимир Михайлишин. Місце на кладовищі було оплачено до 2018-го року, зазначає Ростислав Прокоп’юк. Після смерті Михайлишина його син вирішив поховати батька в оплаченій могилі.

Наразі, за втручання посольства України, останки Олександра Олеся та дружини були переміщені до депозитарію кладовища.

Ця проблема назрівала роками, і про неї потрібно було говорити раніше – це проблема людської байдужості, з болем говорить Ростислав Прокоп’юк. Потрібно робити все можливе, щоб ця ситуація не могла повторитися. «Час Україні взяти на себе відповідальність за перепоховання», – рішуче додає український активіст.

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