Ці 10 українців змусили світ говорити про Україну в 2016-му

1. Виконавиця Джамала, яка перемогла в пісенному конкурсі «Євробачення».

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А також – отримала премію Marcel Bezencon у номінації «улюблениця коментаторів» та Eurostory Award за найкращий рядок серед текстів пісень. Завдяки авторській пісні «1944», присвяченій масовій депортації кримськотатарського народу до Середньої Азії в 1944 році, цьогоріч «Євробаченню» приділили незвично багато уваги в американських ЗМІ. Конкурс уперше транслювався у США. Журналісти переважно зосередились на українсько-російському протистоянні на конкурсі і за його межами.

2. Боксер Василь Ломаченко, що став чемпіоном світу в двох вагових категоріях за версією WBO.

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Його назвали найкращим боксером, незалежно від вагової категорії, провідні тренери, боксери та оглядачі боксу у США. Він переміг суперчемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівлегкій вазі Романа Мартінеса. Інша велика перемога українець здобув над Ніколасом Уолтерсом. Ломаченко став боксером року за версією порталу Boxing News 24 й автором найкращого нокауту 2016 року за версією американського спортивного каналу ESPN.

3. Кінорежисер Євген Афінеєвський, який, не будучи українцем за походженням, зумів показати світові Україну через документальний фільм про Майдан, що отримав номінацію на премію «Оскар».

​Інтерв'ю з режисером Євгеном Афінеєвським

Стрічка про протести на Майдані «Зима у вогні» потрапила в список 5 номінантів на престижу премію «Оскар» у категорії повнометражних документальних фільмів. Це вперше в історії український фільм отримав можливість змагатися за найпрестижнішу кінонагороду.

4. Українська художниця з Канади Анна Буччіареллі, що перемогла в конкурсі новорічного дизайну для чашок Starbucks.

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Анна Буччіареллі (Шинлова) стала однією з 13 фіналістів конкурсу, що проводився у грудні 2016 року американською кавовою компанією та мережею кав’ярень Starbucks. Дизайн Анни, що містить унікальні елементи українського петриківського розпису, тепер на чашках у кав’ярнях Starbucks в 75 країнах світу.

5. Українська дівчинка із синдромом Дауна, яка стала знаменитістю і прикладом для наслідування завдяки відео в соціальних мережах.

Короткі відео 7-літньої Софії Санчес, народженої в Україні та удочереної американською парою, облетіли Інтернет і підкорили серця мільйонів. На них дівчинка розповідає про те, що синдром Дауна «не страшний», і вся світиться впевненістю в собі та позитивом.

6. Ярослав Ажнюк, співзасновник компанії Petcube, що потрапив до списку 100 людей-творців змін у Європі за версією видання Financial Times.

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Petcube почав виробляти відеокамери для власників домашніх тварин у 2013-му році. Продукт став новинкою на міжнародному ринку і зараз є найпопулярнішим у світі в своїй категорії. Стартап був заснований трьома друзями, що працювали разом в українській столиці. Компанії, що має офіси в Києві, Сан-Франциско та Шеньчжені, вдалося залучити 3,8 мільйонів доларів інвестицій, і зараз її вироби продаються в найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

7. Розробник відеоігор, співзасновник студії Colabee у Сіетлі, Дмитро Верьовка, чия відеогра «Лісова пісня» здобула престижні нагороди.

Над створенням гри за мотивами однойменного твору Лесі Українки Верьовка працював зі своїм партнером, американцем Шоном Веші. Щоб достеменно відтворити реалії волинського села, розробники співпрацювали з кафедрою фольклористики університету Тараса Шевченка, а також відвідували Україну, зустрічались із місцевими, розпитували про минуле, записували фольклор. «Лісова пісня» посіла перше місце на конкурсі незалежних ігор за найкращу розповідь.

8. Диригент Національної опери Герман Макаренко, який став першим українцем – лауреатом премії ЮНЕСКО

Видатний диригент Національного академічного театру опери та балету України, а також головний диригент і художній керівник оркестру «Київ-Класик» Герман Макаренко отримав почесне звання «Артист ЮНЕСКО в ім’я миру» на урочистій церемонії 29 листопада в штаб-квартирі організації в Парижі. Почесне звання Макаренку присвоєно «на знак визнання його відданості справі просування музики як рушійної сили діалогу і взаєморозуміння між людьми, визнання його внеску в зміцнення миру і терпимості, зокрема за допомогою виступів оркестру «Київ-Класик», а також його глибокої відданості ідеалам і пріоритетам ЮНЕСКО».

9. Боксер Олександр Усик, що здобув титул чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі за версією WBO.

​Як Олександр Усик готувався до дебютного бою у штаті Каліфорнія

Усик переміг «непереможного» Кшиштофа Гловацького і побив рекорд легендарного бійця Евандера Холіфілда: українцю вдалося виграти чемпіонський пояс у своєму десятому бою на професійному рівні, що на два бої раніше, ніж у Холіфілда в 1986-му році.

10. Американська режисерка українського походження Роксі Топорович, яка виграла престижну кінонагороду в США.

За свій фільм Julia Blue – історію про кохання між волонтеркою із Західної України та військовим АТО з посттравматичним синдромом зі Східної України – Роксі (Роксолана) Топорович отримала престижну нагороду незалежного американського кіно Gotham Independent Film Awards і грант від компанії Calvin Klein Live the Dream/«Живи мрією» у категорії «жінка-режисер у центрі уваги», розміром 20 тисяч доларів.

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