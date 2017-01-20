Протести проти Трампа: поранені поліцейські й близько 100 заарештованих

Цілий ряд сутичок відбувся у столиці США Вашингтоні між правоохоронцями та противниками президента США Дональда Трампа під час його інавгурації, повідомляє CNN.

Аби розігнати протестувальників, які кидали в поліцію каміння, розбивали вітрини та шибки у машинах, стражі порядку застосували шумові гранати та перцевий газ.

У результаті зіткнень, що тривають донині поранено двоє поліцейських, щонайменше 95 протестувальників заарештовано.

«Протестувальники беруть участь в актах вандалізму. Було зафіксовано кілька випадків знищення власності, – йдеться в заяві поліції. – Якщо говорити більш конкретно: пошкоджена ціла група транспортних засобів, знищено майно кількох бізнесів, були випадки підпалів. Крім того вони озброєні ломами й молотками».

На місці зіткнення північно-західному районі Вашингтона розбиті вітрини крамниць та банкомати. Нині учасники протестів продовжують вигукувати гасла проти Дональда Трампа, дехто тримає плакати на підтримку Гілларі Клінтон. Протестувальників відтісняє поліція.

Нагадаємо, завтра у Вашингтоні також планується масштабний Марш жінок, який має рушити о 10-й годині від Капітолійського пагорба містом. Його організатори розраховують зібрати більше, ніж чверть мільйона учасників й учасниць із усіх американських штатів, а ще – задати тон спротиву, який на їхню думку, знабобиться американцям у найближчі роки, як ніколи досі.

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