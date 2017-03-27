У Конгресі розповіли про "натхнення" через мітинги у Росії

Ми маємо підтримати російський народ, а також наших союзників у Східній Європі та Центральній Азії, у їх боротьбі проти авторитаризму та експансіонізму Путіна

США мають підтримати росіян у боротьби проти Путіна. Про це йдеться у заяві конгресмена-республіканця Пітера Роскама, присвяченій демонстраціям у Росії.

"Мене надихають ( I’m encouraged - прим. ГА) повідомлення про мирні демонстрації у Росії проти корумпованого, автократичного режиму у Москві. Володимир Путін вчинив наругу над правами людини та демократією як у самій Росії, так і за кордоном. Ми маємо підтримати російський народ, а також наших союзників у Східній Європі та Центральній Азії, у їх боротьбі проти авторитаризму та експансіонізму Путіна", - йдеться у заяві, оприлюдненій американським законодавцем.

Раскам послідно виступав на підтримку України протягом конфлікту на сході та критикував позицію екс-президента США Барака Обами щодо України. Нещодавно Роскам представив на розгляду Конгресу резолюцію про засудження втручання Росії у вибори в Європі. Роскам кілька разів відвідував Україну із офіційними візитами.

Дивіться також: Головні події вихідних: Маккейн закликає надати українцям зброю. Протести в Росії та Білорусі