Наживо українською: слухання у комітеті з розвідки Сенату США щодо російської дезінформації

У сенатському комітеті з розвідки проходять слухання на тему «Дезінформація: посібник із російських активних заходів і кампаній впливу».

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«Це одне з найбільших розслідувань, які буль-коли у моїй пам'яті проводилися на Капітолійському пагорбі», - заявив голова комітету сенатор-республіканець Ричард Берр під час спеціально скликаної прес-конференції напередодні слухань у Сенаті.

Слухання проходитимуть у двох частинах. У першій розглянуть історію та характеристику операцій інформаційних кампаній Росії, а другу присвятять ролі і можливостям кібероперацій на підтримку такої діяльності.