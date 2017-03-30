Сенатський комітет з розвідки починає відкриті слухання щодо втручання РФ у вибори США

Слухання розпочинаються сьогодні, в четвер, 30 березня
Комітет з розвідки Сенату США має намір вислухати свідчення щонайменше 20 осіб в рамках розслідування можливого втручання Росії в президентську передвиборчу кампанію 2016 року.
«Це одне з найбільших розслідувань, які буль-коли у моїй пам'яті проводилися на Капітолійському пагорбі», - заявив голова комітету сенатор-республіканець Ричард Берр під час спеціально скликаної прес-конференції напередодні слухань у Сенаті.
За словами заступника голови комітету демократа Марка Ворнера, в уже підготовленому списку стоять імена 20 свідків, але поки що точний час їх свідчень погоджено тільки з п'ятьма з них. Добровільно погодилися дати свідчення зять президента США Джаред Кушнер, який обіймає нині посаду чільного радника президента, і колишній керівник передвиборчого штабу Трампа, Пол Манафорт. Коли саме вони виступлять в Сенаті, поки що невідомо.
«За всіма ознаками, протягом найближчих 10 днів ми погодимо дату і час виступів решти 15 свідків, - пообіцяв сенатор Берр. - Ми збираємося запросити і додаткових осіб після того, як вони дадуть відповідь на попередні запитання співробітників апарату комітету».
Сьогоднішні слухання присвячені темі «Дезінформація: посібник із російських активних заходів і кампаній впливу».
До списку свідків уходять низка експертів, а не представники адміністрації Трампа або розвідувальних структур.
Слухання проходитимуть у двох частинах. У першій розглянуть історію та характеристику операцій інформаційних кампаній Росії, а другу присвятять ролі і можливостям кібероперацій на підтримку такої діяльності.
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