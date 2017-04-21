Дієтичні газовані напої не такі й безпечні для здоров’я!

Споживання підсолоджуваних газованих напоїв, у яких використовуються штучні барвники, може підвищити ризик інсульту та деменції. Такі результати дослідження було опубліковано в Журналі Американської асоціації серця «Stroke», повідомляє CNN. «Імовірність ішемічного інсульту, спричиненого блокуванням кровоносних судин, зростала втричі для тих, хто пив один напій на день, порівняно з тими, хто ніколи не споживав штучно присолоджених напоїв, виявили дослідники» - йдеться у повідомленні CNN. Цікаво, що аналогічного зв’язку не було виявлено у споживанні напоїв присолоджених цукром, таких як солодкі газовані напої, напої на основі соку.

"Тільки тому, що напій рекламується як добрий для здоров'я через те, що там немає цукру, не означає, що він справді здоровий" - таку цитату доктора наук Бостонського унівеситету Метью Пейза розмістила в соціальних мережах Асоціація виробників напоїв.

У дослідженні, що тривало протягом десяти років і охоплювало 2800 осіб віком понад 45 років і 1484 осіб понад 60 років, вчені порівнювали кількість спожитих дієтичних напоїв з тим, скільки людей страждали на інсульт чи деменцію протягом наступних 10 років.

Урядові установи по всьому світу, а також сотні наукових досліджень вказують, що низькокалорійні підсолоджувачі є безпечними

​Хоча дослідження виявило кількісний зв’язок, чіткого причинно-наслідковоо зв’язку не було встановлено, і Американська асоціація виробників напоїв не забарилась з заявою, заперечуючи наявність шкоди від штучних присолоджувачів. “Повноважні урядові установи по всьому світу, а також сотні наукових досліджень вказують, що низькокалорійні підсолоджувачі є безпечними і в цьому дослідженні нічого не суперечить цьому загальновизнаному факту.

Адміністрація з ліків та продуктів харчування США, Світова організація здоров’я, Європейська установа з безпеки харчових продуктів та інші докладно вивчали низькокалорійні підсолоджувачі і дійшли однакового висновку – вони є безпечними для споживання» - йдеться в офіційному повідомленні Американської асоціації виробників напоїв.

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