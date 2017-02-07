Суперник Ломаченка назвав його "звіром" та "монстром"

Американський боксер Джейсон Соса, який навесні зустрінеться з українським бійцем-чемпіоном світу у напівлегкій та другій напівлегкій ваговій категоріях Василем Ломаченком заявив виданню boxingscene.com, що вважає українського боксера "звіром" (beast - прим. ГА). Цей вислів часто вживають, що відзначити високий рівень підготовки та майстерності атлетів.

"Ломаченко звір, він монстр", - заявив Соса, коментуючи останній поєдинок Ломаченка, у якому той впевнено переміг ямайського нокаутера Ніколаса Волтерса, який через явну перевагу українця відмовився продовжувати поєдинок.

Соса заявив, що українець провів прекрасний поєдинок із Волтерсом, але відзначив, що останній не намагався дати Ломаченку відпір.

Поєдинок Василя Ломаченка та Джейсона Соси відбудеться 8-го квітня у столиці США, Вашингтоні. Соса володіє чемпіонським титулом у другій напівлегкій вазі за однією із версій. На професійному ринзі він провів 25 боїв, вигравши 20 разів, програв одного разу, ще 4 поєдинки - завершились нічиєю. На рахунку американця 15 перемог нокаутом.

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