Конституційний суд Південної Кореї затвердив імпічмент Пак Кин Хе

Всі вісім суддів проголосували за відсторонення президента від посади





Конституційний суд Південної Кореї одноголосно проголосував за утвердження імпічменту президента Пак Кин Хе.



У п'ятницю національні ЗМІ в прямому ефірі транслювали, як в.о. головуючого судді Лі Чон Мі зачитав постанову Конституційного суду в Сеулі:

«Ми вважаємо, що більш доцільно усунути відповідачку з посади. Отже, одноголосним рішенням суддів ми оголошуємо про затвердження імпічменту. Відповідачка президент Пак Кин Хе відсторонена від посади».



Рішення Національної асамблеї про імпічмент президента, прийняте двома третинами голосів у грудні минулого року, підтримали всі вісім суддів Конституційного суду.



Рішення було прийнято в зв'язку з висунутими проти Пак Кин Хе звинуваченнями в корупції, неправомірні діяльності і несумлінному ставленні до службових обов'язків.

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