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Конституційний суд Південної Кореї затвердив імпічмент Пак Кин Хе

  • Голос Америки
Пак Кин Хе

Пак Кин Хе

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Всі вісім суддів проголосували за відсторонення президента від посади



Конституційний суд Південної Кореї одноголосно проголосував за утвердження імпічменту президента Пак Кин Хе.

У п'ятницю національні ЗМІ в прямому ефірі транслювали, як в.о. головуючого судді Лі Чон Мі зачитав постанову Конституційного суду в Сеулі:

«Ми вважаємо, що більш доцільно усунути відповідачку з посади. Отже, одноголосним рішенням суддів ми оголошуємо про затвердження імпічменту. Відповідачка президент Пак Кин Хе відсторонена від посади».

Рішення Національної асамблеї про імпічмент президента, прийняте двома третинами голосів у грудні минулого року, підтримали всі вісім суддів Конституційного суду.

Рішення було прийнято в зв'язку з висунутими проти Пак Кин Хе звинуваченнями в корупції, неправомірні діяльності і несумлінному ставленні до службових обов'язків.

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