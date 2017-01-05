На імпічмент Трампа через російських хакерів натякнули у Сенаті

Рішучість Конгресу у питанні розслідування обставин втручання Росії у перебіг виборів у США має бути такою ж, як у випадку конгресового розслідування обставин Вотерґейту, яке призвело до відставки президента США Ричарда Ніксона у 1974 році. Про це у ході слухань у сенатському підкомітеті з питань збройних сил з приводу російського втручання у вибори у США та кібербезпеки заявив Тім Кейн, сенатор-демократ, колишній претендент на посаду віце-президента США.

Звертаючись до очільників американської розвідки та присутніх на слуханнях законодавців від Демократичної та Республіканської партій, Кейн вказав на те, що злам комп'ютерів Демократичної партії США та поширення викраденої інформації сайтом Wikileaks, був спрямований проти демократів так само, як і злам офісу Демократичного національного комітету у вашингтонському готелі «Вотергейт» у 1972 році, який став відправною точкою Вотерґейтського скандалу, що спонукав тодішнього президента США Ричарда Ніксона подати у відставку.

Кейн також звернув увагу присутніх та повідомлення у ЗМІ про те, що розвідувальні агенції США дійшли висновку, що кібервтручання Росії у вибори президента в Америці мали на меті сприяння Дональду Трампу.

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