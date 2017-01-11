На слуханнях у Сенаті даватиме свідчення кандидат на посаду державного секретаря Рекс Тіллерсон

Під час слухань у Сенаті, запропонований новообраним президентом Дональдом Трампом кандидат на посаду державного секретаря США Рекс Тіллерсон, згідно з передбаченнями, порушить питання відносин з Росією і Китаєм. Слухання відбуватимуться в середу в ранкових годинах.

Команда Трампа вже оприлюднила заяву Тіллерсона, з якою він планує виступити на слуханнях у Сенаті.

Передбачається, що Тіллерсон скаже сенаторам, що НАТО праве, коли стривожене зростанням Росії, та що «відкритий і щирий діалог з Росією щодо її амбіцій» необхідний, щоб Сполучені Штати могли планувати свою політику.

Він назвав дії Китаю у спірному регіоні Південно-Китайського моря «незаконним захопленням спірних районів всупереч міжнародним нормам»».

Також у середу продожуватиме давати свідчення кандидат на посаду міністра юстиції Джефф Сешенс.

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