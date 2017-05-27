На Сицилії завершується саміт «Великої сімки» без рішення США щодо Призької угоди

Шість із семи країн, що входять до групи так званої «Великої сімки», погодились підтвердити своє зобов’язання щодо Паризької угоди про кліматичні зміни. Тепер вони чекатимуть на рішення адміністрації президента Трампа про те, чи США і далі залишаться її стороною.

«Сполучені Штати роблять оцінку своєї політики щодо клімату, отже шість інших країн «Великої сімки» підтвердять своє зобов’язання щодо Паризької угоди і візьмуть до уваги позицію США», сказав французький посадовець, якого цитує інформаційне агентвтво AFP.

Американські офіційні особи заявили, що президент Дональд Трамп, який під час своєї виборчої кампанії характеризував спричинене людиною глобальне потепління як обман, буде чекати, щоб винести рішення після закінчення саміту.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила репортерам, що всі учасники саміту мали «дуже добрі дискусії» про кліматичні питання, додаючи, що не було сумнів «за столом переговорів», що включало також Трампа, оскільки це важливе питання.

Лідери «Великої сімки» змогли дійти згоди про інше важливе питання, а саме – вільну торгівлю. У кінцевому документі саміту про торгівлю буде підкреслено опозицію до протекціонізму.

Ще до саміту представники кількох країн «Великої сімки» висловили занепокоєння з приводу риторики американської сторони про торгівлю, зокрема після того, як міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що Сполучені Штати зберігають за собою право дотримуватися протекціонізму, якщо торгівля не буде вільною і справедливою.

Трамп, який висунув доктрину «Америка понад усе», часто твердив, що Сполучені Штати не отримали добрих умов в угодах про глобальну торгівлю, і погрожував вдатися до відплатних заходів, накладаючи тарифи та інші методи, які дають користі вітчизняним компаніям і американським робітникам.

На саміт прибули також лідери деяких африканських країн. Господар саміту – Італія – хотіла звернути увагу на складну проблему міграції з Африки до Європи.

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