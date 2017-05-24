Тіллерсон: Росія не повернеться до Великої вісімки, поки не виконає Мінські угоди

Про це державний секретар США заявив журналістам під час брифінгу на борті №1, на якому президент США Дональд Трамп зараз здійснює свою першу закордонну мандрівку. У середу ввечері після зустрічі із Папою Римським у Ватикані глава Білого дому вирушив до Бельгії, де у четвер братиме участь у саміті країн НАТО.

У п'ятницю Трамп поїде на Сицилію, де зустрічатиметься із лідерами іще шести найбільших економік світу. До анексії Криму та агресії на Донбасі Росія також входила до цього переліку. Стати знову Великою вісімкою – Велика сімка не зможе, допоки Москва не виконає Мінські угоди, підкреслив держсекретар.

«Їх виключили з цієї групи через ситуацію в України. Повернутись вони зможуть, якщо вирішать цю ситуацію. Ми дуже чітко сказали, що це значить виконати Мінські угоди і відновити суверенітет України», - зауважив він.

«Тож ви не бачите повернення Росії до формату Великої вісімки?», - уточнила журналістка.

На це Тіллерсон відповів:

«Допоки ці умови не будуть виконані чи не буде певних домовленостей про те, як вирішити українську ситуацію, яка задовольнить українську сторону та всі країни Великої cімки, я не очікую, що вони приєднаються до нас у будь-який момент».

До того, як обійняти посаду державного секретаря США, Рекс Тіллерсон очолював американську мутильнаціональну компанію ExxonMobil. Він особисто брав участь в укладенні багатомільярдної угоди з RosNeft у 2012-му році та був нагороджений російським "Орденом Дружби" зокрема й за внесок у підписання контракту.

У квітні корпорація звернулась до мінфіну США із запитом звільнити її від дій санкцій, які обмежують співпрацю із Росією через її дії щодо України. Відповідне рішення мінфіну США дозволило б, серед іншого, компанії відновити роботи у Чорному морі та на Далекій Півночі Росії.

Однак міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що жодних послаблень санкцій щодо Росії не буде.

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