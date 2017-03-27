Якою буде політика президента Трампа щодо ядерної зброї?

У понеділок в Організації Об’єднаних Націй почалися дебати щодо підготовки договору про заборону використання ядерної зброї. У США тим часом почався процес перегляду ядерної політики. Як може змінитися американський підхід до ядерної зброї в найближчому майбутньому?

Президент Барак Обама знав, що його наступник переглядатиме чимало з його рішень, зокрема, його прагнення мінімізувати кількість ядерної зброї у світі.

Тепер, уперше з 2010 року, США переглядають власну політику ядерного озброєння. У результаті може бути скасований мораторій на випробування нових видів зброї.

Говорить аналітик фонду Heritage Мікаела Додж:

«Ми не провели жодного випробування понад 20 років. З того часу ми дещо поміняли конструкцію ядерних боєголовок і ми до кінця не розуміємо, як ці зміни позначаться на практиці».

США також переглянуть кількість ядерної зброї і не виключено, що збільшать її запаси. За цим уважно спостерігають у Росії, яка, як вважається, має більший за Сполучені Штати арсенал ядерної зброї.

Член Дорадчої рада при МЗС Росії Сергій Попов каже:

«Виглядає, що нова адміністрація [президента Трампа] не має ядерної політики. І це зрозуміло, бо ще рано. Але проблема в тому, що в Республіканській партії майже не залишилося тих, хто виступає за контроль над ядерним арсеналом».

У Москві кажуть, що не проти нового, справжнього, перезавантаження відносин зі США, у тому числі і в сфері контролю над ядерною зброєю.

Говорить Віктор Мізін з Московського державного інститут міжнародних відносин:

«Якщо Сполучені Штати зроблять крок назустріч і запропонують щось цікаве, Росії буде важко сказати “ні, ми не зацікавлені”».

Але у Вашингтоні існує чимало причин не довіряти росіянам. Зокрема їх звинувачують у тому, що вони не дотримуються існуючих договорів про нерозповсюдження ядерної зброї.

Саме на це звертає увагу аналітик фонду Heritage Мікаела Додж:

«Як правило, Сполучені Штати аж надмірно виконують пункти договорів, але в той же час дозволяють росіянам обходити деякі вимоги, намагаючись врятувати сам договір».

Прихильники контролю над ядерною зброєю, сподіваються, що США залишаться віддані меті нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

Виконуючий директор Асоціації з контролю над ядерною зброєю Деріл Кімбол каже:

«Я думаю, з часом президент Трамп і його команда в Пентагоні зрозуміють, що нам необхідно продовжувати програму контрольованої кількості зброї з Росією. Нам не потрібні нові перегони озброєння. Ми не хочемо відкривати двері новим видам ядерної зброї та ядерним випробуванням, що будуть мати небезпечні наслідки для процесу зменшення та нерозповсюдження ядерної зброї.

Перегляд ядерної політики США триватиме від 12 до 18 місяців. Це дасть час узгодити позицію між адміністрацією, Пентагоном та фахівцями з ядерного озброєння.

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