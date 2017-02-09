Москва готує нового безкомпромісного посла для Вашингтона – Foreign Policy

Анатолій Антонов був рушійною силою вторгнення Москви в Україні в 2014 році

Згідно з повідомленнями, Москва готується відправити до Вашингтона нового посла, і за всіма ознаками - він може дуже добре пристосуватися до нових політичних реалій міста.

Про це пишуть Пол Маклірі та Рід Стендіш в статті під заголовком «Москва готує нового безкомпромісного посла для Вашингтона», опублікованій на сайті видання Foreign Policy.

Згідно з повідомленнями у понеділок кількох російських новинних агентств, Кремль розглядає питання про призначення на посаду посла у Вашингтоні Анатолія Антонова, прихильника «жорсткої лінії», який зараз обіймає пост заступника міністра закордонних справ. Антонов - добре відома людина серед дипломатів США та експертів закордонної політики, деякі з яких характеризують його як жорсткого, добре підготовленого переговірника, який також, у разі потреби, може бути непоступливим пропагандистом.

«Він є силою, з якою прийдеться рахуватись», - сказав виданню Foreign Policy Метью Рожанські, директор Інституту Кеннана в Центрі Вільсона. «Якщо Москва має намір і далі відправляти до Вашингтона найякіснішу команду, то його призначення має сенс».

61-річний Антонов є кар’єрним дипоматом. Два місяці тому його призначено заступником міністра закордонних справ. До цього він працював заступником міністра оборони Росії, де став зовнішнім обличчям втручання Кремля в Сирії на підтримку президента Башара аль-Асада. Антонов проводив численні брифінги для преси з цього питання. Він також був рушійною силою вторгнення Москви в Україні в 2014 році.

Через події в Україні - де останнім часом спостерігається сплеск бойових дій між підтримуваними Росією сепаратистами й урядовими військами - Антонов також у 2015 році ввійшов у список санкцій ЄС.

Демонструючи здатність завдавати противнику болючі удари, Антонов відігравав провідну роль в словесній війні Москви з Туреччиною після збиття російського літака на кордоні між Туреччиною і Сирією в 2015 році. Він прекрасно представив звинувачення Москви на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоган, що той був причетним до незаконної торгівлі нафтою з «Ісламською державою»; згодом, із покращенням відносин між цими країнами, Москва від цих звинувачень відмовилася.

Антонов також має багаторічний досвід ведення переговорів з американськими посадовцями. Він був головним представником на переговорах щодо укладення Договору СНО-2 в 2010 році, і співпрацював з американським дипломатом Роуз Ґаттемоллер (Rose Gottemoeller), нинішнім заступником генерального секретаря НАТО.

Один посадовець США сказав FP, що Антонов заручився повагою американців завдяки своїй діловій поведінці ведення швидких переговорів.

Після Лісабонського саміту НАТО в 2010 році, Антонов знову став головним представником на переговорах з США з питання співпраці в сфері протиракетної оборони.

«Переговори почалися дуже конструктивно», - сказав Александер Вершбоу, високопосадовець Пентагону, який тоді був учасником переговорів. Але через рік, російська команда змінила курс, намагаючись, натомість, зірвати розгортання ракет США і НАТО в Європі.

«Відтак Антонов став блискучим обструкціоністом, противником і пропагандистом», поки Москва не завершила переговорів із Сполученими Штатами та НАТО в 2013 році, сказав Вершбоу, який в жовтні пішов у відставку з посади заступника генерального секретаря НАТО.

У 2015 і 2016 роках Антонов також очолив спроби Росії розпочати переговори з цивільними чиновниками США в Пентагоні, щоб переконатися, що літаки США і Росії зберігають певну відстань в небі над Сирією.

Повідомлення в російській газеті «Комерсант» вказують на те, що Кремль визначився з призначенням Антонова ще кілька місяців тому, коли здавалося, що кандидат від демократів Гілларі Клінтон стане президентом. Догматичні погляди Антонова вважалися перевагою для взаємодії з Клінтон, за урядування якої - за припущеннями Кремля - мали відносинами між США і Росією мали стати напруженішими.

Незважаючи на непередбачувану перемогу Трампа і більш примирливий тон щодо Росії, Антонов, як здається, і далі відповідає вимогам Кремля. Але прибуде він у зовсім інший Вашингтон.

Автори статті у виданні Foreign Policy пишуть, що адміністрація Трампа зайняла більш проросійську позицію, ніж команда Обами, і розглядає ідею скасування санкцій США щодо російських компаній і приватних осіб, а також співпрацю з російськими силами в Сирії для боротьби з «Ісламською державою».

Радник посадовців з національної безпеки США, який говорив на умовах анонімності, повідомив FP, що головні радники Трампа, зокрема, стратег Білого дому Стів Беннон і радник з національної безпеки Майкл Флінн, розглядають Росію як потенційного партнера. «Не те, що вони любителі Росії. Вони вважають, що в усій цій схемі Росія не є реальною проблемою. Нам необхідно переосмислити те, як ми працюємо з Росією, і, врешті-решт, Росія може насправді - інколи - бути партнером для співпраці в таких питаннях як Китай та радикальний іслам, - сказав він.

Виступаючи в Москві в квітні минулого року на конференції, присвяченій питанню боротьби з тероризмом, Антонов прийшов до такого ж самого висновку, і висловив ті ж попередження, які лунали з боку Білого дому протягом останніх декількох тижнів.

«Сьогодні ніхто не може почувати себе в безпеці, ніхто не живе на острові», - попередив Антонов, додавши, що єдиний спосіб побороти терористів, які прибувають з Близького Сходу, - це співпраця міжнародної спільноти. «Саме те, що ми зробили ще за часів Другої світової війни», - додав він.

«На перешкоді сьогодні стали політичні амбіції і егоїстичні національні інтереси окремих країн, які прекрасно розуміють, що не можуть боротися з тероризмом самотужки», - сказав він, завуальовано натякаючи на адміністрацію Обами.

Але справжня перевага Антонова, як і всіх колишніх послів Росії, полягає в контролі за озброєнням. «Незалежно від того, хто перебуває в Білому домі, ядерна зброя є важливим питанням для Москви», - сказав Джон Гербст, директор Євразійського центру при Atlantic Council і колишній посол США в Україні.

Нинішній посол Москви в США, Сергій Кисляк, який був призначений послом після обрання Барака Обами в 2008 році, також був заступником міністра закордонних справ перед його призначення в Америку і виконав велику роботу в сфері нерозповсюдження ядерної зброї.

Незважаючи на репутацію Антонова як безкомпромісного політика, у Вашингтоні він буде просувати накази Кремля, а не свої власні.

«Він професіонал, виконавець наказів, але не новатор», - сказав Гербст. «Він - людина, котра не зганьбить Москву і буде дотримуватися позиції Кремля, якою б вона не була».

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