Три екзотичні спеціальності, які здобувають в американських університетах

1. Директор бюро похоронних послуг

«Якщо ви чутлива людина з відмінними навичками спілкування і прагнете зробити кар'єру, яка матиме значення в суспільстві, розгляньте можливість стати директором бюро похоронних послуг», – так звучить рекламне оголошення на сайті коледжу в штаті Вірджинія.

Спеціальність «Ритуальні послуги» поширена серед дворічних громадських коледжів у США. Здобувши диплом, людина отримує вміння, необхідні, щоб працювати в похоронному бюро або керувати ним: починаючи з транспортування і підготування тіла чи його рештків згідно з побажаннями померлого та вимогами закону і закінчуючи оформленням юридичних документів.

Навчання зазвичай охоплює технічну підготовку та розвиток бізнес-умінь. Студенти проходять курси з анатомії, психології, патології, бізнес-менеджменту. Вони оволодівають технікою бальзамування та вивчають особливості спілкування з людьми в жалобі. Коли випускник коледжу почне працювати в похоронному бюро, до його обов’язків також входитиме консультування рідних щодо того, що варто зробити з тілом померлого – поховати, помістити в мавзолей чи кремувати.

2. Логопед для трансгендерів

На фоні соціально-політичних процесів у США, пов’язаних із розширенням прав ЛГБТ-спільноти, серед іншого, зростає попит на фахівців, які б могли допомогти людям у переході з однієї статі в іншу. Й одним із аспектів цього переходу є зміна голосу.

Центр мовлення та слуху в університеті Джорджа Вашингтона у столиці США спеціалізується на переведенні голосу від чоловічого до жіночого і навпаки. Працівники закладу допомагають клієнтам тренувати голос, щоб він відповідав гендеру. Поки що таких спеціалістів у країні не так багато, оскільки галузь нова, але, безперечно, перспективна.

В університеті Джорджа Вашингтона для студентів-магістрантів викладають фахівці з розладів мовлення та слуху. Майбутні логопеди вчаться працювати з трансгендерами – допомагати їм коригувати мовлення та інтонації. Студенти проводять з клієнтами щоденні вправи та практикують техніки дихання, які допомагають розслабити голосові зв'язки і м'язи шиї.

Використовуючи спеціальні програми, студенти вимірюють зміни в тоні та якості голосу. Корекція голосу зазвичай займає від шести місяців до року за умов регулярної практики, хоча деякі люди не бачать результатів протягом двох-трьох років. Заняття допомагають людям-трансгендерам почуватися комфортно та впевнено в спілкуванні.

Університетська клініка відкрилася десять років тому. За словами працівників, на початку середній вік клієнтів становив 30-40 років, а останніми роками звертається все більше підлітків.

3. Інженер і оператор дронів

Ще донедавна безпілотні літальні апарати (БПЛА), або дрони, були ексклюзивним надбанням військової галузі, проте зараз вони впевнено входять у сфери особистого та комерційного вжитку. Переломним моментом стала заява глобальної компанії інтернет-торгівлі Amazon у 2013-му році про намір доставляти товари покупцям із допомогою дронів. Amazon досі працює над реалізацією задуму. Тимчасом ціна на апарати впала, і продажі серед населення різко зросли, інформує видання Forbes.

У 2009-му році університет Північної Дакоти став першим університетом, який ввів спеціальність з оперування безпілотними літальними апаратами, повідомляє Forbes. Зараз щонайменше 30 інших вищих навчальних закладів пропонують такі дипломи, в тому числі Техаський університет A & M Корпусу Крісті, який є одним із шести затверджених майданчиків для дослідження та випробування дронів. Студенти вчаться розвивати технології для створення і вдосконалення БПЛА, керувати дронами й оцінювати їхню продуктивність.

Випускники з такими дипломами користуються великим попитом, і потреба в них продовжуватиме зростати. Крім доставки бандеролей від Amazon і зйомок красивих відео, безпілотні літальні апарати можуть виконувати інші завдання. Дрони відправляють у серця ураганів, щоб відстежувати еволюцію штормів, створювати 3-D карти, а також для більш ефективного виконання пошуково-рятувальних операцій, зазначає Forbes.

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