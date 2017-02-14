Три пристрої, придумані українцями, що викликали ажіотаж у США

Американські ЗМІ активно обговорюють успішні кампанії українських стартапів на платформі спільного збору коштів Kickstarter. Українські підприємці розробили оригінальні пристрої, що вже встигли завоювати серця тисяч людей, які зобов’язалися на особистий грошовий внесок заради запуску цих проектів.

1. Український стартап Jollylook вразив усіх простим і водночас неординарним приладом – фотокамерою для миттєвих знімків.

Автори ідеї розпочали кампанію збору коштів із ціллю зібрати 15 тисяч доларів на виробництво, але вже через добу результати перевищили будь-які сподівання, стрибнувши до цифри 90 тисяч доларів. Сьогодні, через несповна два тижні, сума складає майже 270 тисяч доларів, і до закінчення кампанії залишається ще 18 днів.

Jollylook – розкладний фотоапарат, виготовлений повністю з переробленого паперу та картону. Жодної електроніки – тільки папір, пара лінз і міні-картриджі для отримання миттєвих фотографій.

Компактний, з вінтажним дизайном, у вигляді акордеону, пристрій може бути як чудовим сувеніром, так і іграшкою для дітей. Один картридж дозволяє отримати 10 аналогових знімків, кольорових або чорно-білих. Картриджі від Fujifilm можна змінювати скільки завгодно разів.

Це також екологічно чистий продукт – виробники запевняють, що використовують менше матеріалів, ніж в упакуванні нормальної фотокамери. Корпус фотоапарата, витримка і діафрагма виготовлені зі щільного паперу і ламінованого картону. За словами розробників, камера настільки ж небезпечна для навколишнього середовища, як бананова шкірка.

Коштує пристрій усього 35 доларів. Випуск продукту запланований на червень 2017-го року.

2. Модний кулон Senstone, розроблений львів’янами, виконує унікальну функцію перетворення голосових записів у текстові нотатки.

Підприємцям вдалося досягти своєї цілі 50 тисяч доларів усього за 36 годин. Ще через кілька днів цифра зросла до 90 тисяч.

Senstone дозволяє записувати свої думки швидко, з комфортом і без зайвого відволікання – під час прогулянки по вулиці чи водіння авто. Нема необхідності використовувати записник або мобільний додаток. Усі аудіо- та текстові замітки синхронізуються у хмарному сховищі. На додаток, думки користувача можуть викладатися прямо в улюблені мобільні додатки, такі як Evernote чи Trello.

Senstone розпізнає 12 мов, дозволяє редагувати тексти, надсилати їх в інші додатки, організовувати за хештегами, здійснювати пошук за ключовими словами чи місцем запису, створювати списки завдань і нагадування.

Пристрій із елегантним мінімалістичним дизайном також може служити як модний аксесуар. Його можна носити на тілі як кулон, брошку, спортивний або офіційний браслет.

Заряду акумулятора вистачить на три дні автономної роботи, а внутрішній жорсткий диск пристрою вміщає майже дві години безперервного запису голосу.

У продажі Senstone може з’явитись вже цього року і коштуватиме 120 доларів.

3. Попит на крихітну дзиґу, яку використовують для самозаспокоєння, перевищив будь-які сподівання – зібрано в 17 разів більше коштів, ніж ставилося за ціль.

Розробники антистресової іграшки мали на меті зібрати всього тисячу доларів і зробили це за добу. До кінця місяця на рахунку стартапу лежало вже $17 000.

«Стресова ситуація? Візьміть RollSpin замість того, щоб палити сигарету або «їсти» ручку, – закликають автори. – Спокійне та розмірене обертання кулі допоможе вам зосередитися і зібрати докупи ваші думки». Пристрій допомагає абстрагуватися від реальності чи медитувати.

RollSpin можна використовувати як традиційну дзиґу або крутити кульку, вмонтовану на верхівці. Стальний відполірований наконечник, досконала сферична форма та низький центр гравітації дозволяють дзизі крутитися протягом тривалого часу.

Компактний пристрій зберігається в елегантній дерев’яній коробочці. Дзиґи виготовляються вручну, з трьох металів (алюміній, мідь або бронза), і дизайн кожної – неповторний.

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