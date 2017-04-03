«Україна не може більше відкладати пенсійну реформу, включно з підвищенням пенсійного віку», - заявив заступник директора-розпорядника МВФ

Рада директорів МВФ вирішила виділити Україні черговий транш кредиту розміром 1 мільярд доларів США.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

«Рада директорів МВФ закінчила третій перегляд української економічної програми в рамках механізму розширеного фінансування. Завершення цього перегляду дозволяє виплату близько 1 мільярда доларів США. В результаті загальне виділення в рамках угоди (з Україною – ред.) складає близько 8,38 мільярдів доларів США», - йдеться у заяві МВФ.

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Дейвид Ліптон відзначив відновлення росту української економіки та подвоєння міжнародних резервів. «Цей прогрес багато чим завдячує крокам рішучої політики влади, включно з макроекономічною політикою. Нещодавня стабілізація забезпечує багатообіцяючу основу для подальшого росту».

Ліптон також розповів, чого МВФ очікує від України: «Для досягнення швидшого та більш стійкого зростання, необхідно підняти доходи і допомогти Україні наздогнати своїх регіональних партнерів, необхідно прискорити структурні реформи, щоб покращити бізнес-середовище та залучити інвестиції. Необхідно почати процес приватизації та розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення. Корупцію необхідно рішуче викорінити. Попри створення нових антикорупційних інституцій, потрібно ще досягти конкретних результатів».

Він також заявив про необхідність якомога швидше розпочати структурні фіскальні реформи.

«Україна не може більше відкладати всеоб’ємну пенсійну реформу, включно з підвищенням пенсійного віку», - заявив перший заступник Крістін Лаґард.

«Міжнародні партнери надали суттєву фінансову і технічну допомогу українській владі, щоб зміцнити економіку, і продовження їхньої підтримки є важливим для досягнення успіху цієї програми», - сказав Дейвид Ліптон.

4-річна програма розширеного фінансування передбачає виділення Україні 17 мільярдів доларів кредиту до кінця 2019 року.

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