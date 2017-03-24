США допоможуть Україні реформувати фінансовий сектор

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про початок нового проекту допомоги Україні. 23 мільйони доларів за наступні чотири роки підуть на те, щоб модернізувати українську фінансову ситему та зробити українців фінансово грамотнішими. З подробицями – наші київські кореспонденти.

Десятки збанкрутілих за останні роки банків, втрачені заощадження, протести вкладників. Все це підірвало довіру громадян до українських банків. Люди бояться купувати в кредит, рідко користуються банківськими картами, віддають перевагу готівці.

Докорінно змінити ситуацію і повернути довіру українців до фінансової системи країни. Така мета нового чотирирічного проекту Агентства США з міжнародного розвитку. Американський уряд допоможе зробити українську фінансову систему сучаснішою, а громадян – грамотнішими.

Говорить керівник проекту «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд:

«Економіка залежить від фінансового сектору, як, скажімо, тіло людини від кровоносної системи. Саме капітал – це передумова економічного зростання. Банківську систему України треба модернізувати. Але набагато важливіше розвивати небанківську фінансову систему: страховий ринок, ринок акцій. Ці інституції можуть надати бізнесу значно дешевші фінансові ресурси. Зараз українська економіки їх не має».

Бізнес також зацікавлений в реформі.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Ґундер каже:

«Бізнесу це насправді дає прозорість. Проміння сонця – це найкраща дезинфекція. Коли бізнес і громадяни будуть переходити на безготівкові операції, це означатиме збільшення сплати податків і зростання економіки».

Нині головний фокус проекту – доросле населення. Але діти і підлітки не залишилися поза увагою, каже експерт проекту Юлія Вітка:

«Попередній проект USAID започаткував програму фінансової грамотності для учнів старших класів. На сьогодні вона впроваджується у школах України як факультативний предмет. МОН має намір зробити його обов’язковим предметом. Тобто один невеликий проект зміг зробити таку велику ініціативу в масштабах країни».

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