ЄС, до якого хочуть українці, через 2-3 роки буде інший

Україні, Євросоюзу і США потрібна «стратегічна терплячість» у життєво важливих відносинах, вважає брюссельський аналітик

Україні рекомендують враховувати нові міжнародні реалії. Вперше за понад півсторіччя євроспільнота готується не розширюватися, а зменшуватся. До кінця березня Лондон планує подати заяву на вихід з ЄС. При цьому європейцям доведеться вибудовувати відносини з президентом Дональдом Трампом, який висловив сумніви щодо status quo із союзниками у НАТО.

Аманда Пол, співробітниця Центру європейської політики в Брюсселі, вважає, що до цього часу Європа виявила небувалу єдність у підтримці України. Символом стали запроваджені разом зі США санкції, аби стримати російську агресію. Але «Брекзит» став сигналом того, що ЄС увійшов у стадію внутрішніх змін.

«Ніхто не знає, яким буде Євросоюз через кілька років. У результаті «Брекзиту» ситуація вийшла на критичну стадію. Ми мусимо визнати, що і якісь інші країни можуть вийти з ЄС. Той Євросоюз, членом якого Україна ймовірно стане у майбутньому, може бути відмінним від того, в який українці прагнули вступити ще 2-3 роки тому. Україні потрібна стратегічна терплячість щодо ЄС», – сказала аналітик в інтерв’ю «Голосу Америки».

На думку Аманди Пол «Брекзит» і політичні процеси на континенті засвідчили, що багато європейців не цінують найбільше досягнення ЄС – Європу без кордонів, а мир і безпеку на континенті сприймають як належне.

Проте вторгнення Росії в Україну показало, що війни у Європі таки можливі. Про ціну безпеки європейцям нагадали і відверті заяви новообраного президента США Дональда Трампа.

Аманда Пол каже: «Я вважаю, що висловлюваня Дональда Трампа, можливо, розбудили деякі країни ЄС, і вони краще усвідомили, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, або, принаймні, платити більше за (захисну) парасольку НАТО і за захист з боку США. Бо скільки я пам’ятаю, Європа скорочувала витрати на оборону, а США витрачали щораз більше».

Партнерство ЄС і США потрібне усім, і над його збереженням треба працювати, вважають у Брюсселі, навіть попри те, що деякі європейські лідери очевидно не згодні з окремими заявами новообраного американського президента.

«США – незамінний союзник, – каже Аманда Пол, – Ось чому відносини з Дональдом Трампом повинні запрацювати, як би це не було. Це буде не так легко як для багатьох було мати справу з Бараком Обамою, то була зовсім інша особистість. Але я не маю сумнівів, що відносити збережуться… Потрібен час, щоб почекати і побачити, що Дональд Трамп буде робити, особливо у закордонній політиці, бо зараз це ще не ясно».

Біля будівлі Європейської комісії у Брюсселі у скляному саркофазі встановили шматок Берлінської стіни. Уламок бетону з написами може нагадувати, що стіни не вічні.

Але це також і нагадування, що стіни в Європі можуть виростати буквально за одну ніч, і ніхто не міг передбачити скільки вони простоять, або скільки життів зруйнують.

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