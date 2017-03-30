Українському кінорежисеру і політв'язню Сенцову присуджено престижну американську премію

37 із 40 переможців премії "Свобода писати" звільнили менш ніж за два роки після нагородження

Українському кінорежисеру, ув’язненому в Росії, Олегу Сенцову присуджено престижну американську нагороду «Свобода писати» від членської організації видатних письменників і редакторів PEN America (2017 PEN/Barbey Freedom to Write Award). Церемонія вручення нагороди відбудеться 25 квітня на щорічному літературному святкуванні в Американському музеї природничої історії у Нью-Йорку, повідомляє PEN America.

Олег Сенцов, затятий критик вторгнення Росії в Україну і приєднання Криму, відбуває 20-річний термін у сибірській колонії після його арешту за звинуваченням у тероризмі. Режисер був затриманий і засуджений із порушенням міжнародного права, і ці дії були засуджені правозахисними групами як фабрикації російського уряду з наміром приглушити інакомислення.

Олег Сенцов відомий своїми короткометражними фільмами «Добре ловиться рибка-бананка» і «Ріг бика», а також повнометражним художнім фільмом «Гамер», який дебютував з успіхом у 2012 році на Міжнародному кінофестивалі в Роттердамі. Серед його праць – сценарії, п'єси й есе, і він продовжує плідно працювати з в'язниці.

Починаючи з 1987 року, PEN Америка вшанувала більше 50 авторів по всьому світу. З 41 автора, які перебували у в'язниці в той час, коли отримали нагороду, 37 були звільнені частково через увагу і тиск, який створює нагорода, повідомляє PEN America.

«Нагорода є нагадуванням про високу ціну, яку письменники платять, щоб говорити в тих суспільствах, де свобода вираження не дотримується, – зазначає Пітер Барбі, власник американського видання Village Voice і директор благодійного фонду Едвіна Барбі, який спонсорує нагороду. – У той час, коли ми згадуємо як необхідність, так і ризики, які супроводжують інакомислення, Олег Сенцов є джерелом натхнення для всіх, хто наважиться кинути виклик можновладцям. Ми закликаємо російський уряд негайно його звільнити».

Щорічна нагорода була встановлена в 2016 році для вшановування письменників, ув’язнених за їхню діяльність. Попередниця цієї премії, PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award, існувала з 1987 по 2015 рік з такою самою метою – відзначати окремих авторів, які відважно боролися перед обличчям незгод за власне право на свободу вираження поглядів. Нагорода є потужним інструментом у зусиллях організації припинити переслідування письменників і захищати свободу вираження.

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