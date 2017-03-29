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Кількість політв'язнів у Росії сягає радянського рівня і українець Сенцов є одним із них - Кара-Мурза у Сенаті США

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Кара-Мурза заявив, що кількість політичних в'язнів у Росії вже співставна із часами СРСР.

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, який нещодавно вдруге за підозрілих обставин пережив важке отруєння, у середу виступив перед Сенатським комітетом з питань бюджетних асигнувань. У своїх свідченях Кара-Мурза заявив, що кількість політичних в'язнів у Росії вже співставна із часами СРСР.

Представляючи Кара-Мурзу сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав російського політика "другом, російським патріотом, який пережив замах".

Уряд Росії може готувати кримінальні звинувачення проти 1500 осіб затриманих у ході опозиційних мітингів, які днями пройшли у Росії

У своїх свідченням Кара-Мурза заявив, що Кремль вчинив два невдалих замахи на його життя. Він також заявив, що уряд Росії може готувати кримінальні звинувачення проти 1500 осіб затриманих у ході опозиційних мітингів, які днями пройшли у Росії.

"Бувають речі гірші за ув'язнення. В останні кілька років, журналісти-розслідувачі, діячі опозиції, борці за права людини, борці проти корупції та викривачі зловижвань з боку влади передчасно помирали. Бориса Нємцова - колишнього прем'єр-міністра та найвідомішого опонента Володимира Путіна - розстріляли неподалік Кремля. Організаторів та натхненників цього вбивства не встановлено і не затримано", - відзначив Кара-Мурза.

Російський опозиціонер у ході виступу у Сенаті також звернув увагу на арешти українців після незаконної анексії Криму Росіїєю.

"Суди та правоохоронні органи стали інструментами політичних переслідувань. За інформацією "Меморіалу", у Росії зараз нараховується сотня політичних в'язнів. Ця цифра співставна із радянським періодом. Серед них - активісти опозиції та члени їх родин, такі як Сергій Удальцов та Олег Навальний; звичайні громадяни, який ув'язнюють за участь у мирних демонстраціях; українці заарештовані після анексії Криму, включно з режисером Олегом Сенцовим; та Олексій Пічугін, останній заручник "справи Юкосу", який був свідком ровалу найбільшої російської нафтової компанії та ув'язнення її голови Михайла Ходорковського на понад 10 років за те, що той насмілився підтримувати опозиційні партії та громадські організації", - заявив Кара-Мурза.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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