Український стартап зібрав 90 тисяч доларів за одну добу на виробництво фотоапарата для миттєвих знімків

Український стартап Jollylook запустив кампанію збору коштів на Kickstarter із ціллю зібрати 15 тисяч доларів на виробництво фотокамер для миттєвих знімків, але вже через добу результати перевищили будь-які сподівання, стрибнувши до цифри 90 тисяч доларів.

Jollylook – розкладний фотоапарат, виготовлений повністю з переробленого паперу та картону. Жодної електроніки – тільки папір, пара лінз і міні-картриджі для отримання миттєвих фотографій.

Компактний, з вінтажним дизайном, у вигляді акордеону, пристрій може бути як чудовим сувеніром, так і іграшкою для дітей. Один картридж дозволяє отримати 10 аналогових знімків, кольорових або чорно-білих. Картриджі від Fujifilm можна змінювати скільки завгодно разів.

Це також екологічно чистий продукт – виробники запевняють, що використовують менше матеріалів, ніж в упакуванні нормальної фотокамери. Корпус фотоапарата, витримка і діафрагма виготовлені зі щільного паперу і ламінованого картону. За словами розробників, камера настільки ж небезпечна для навколишнього середовища, як бананова шкірка.

Коштує пристрій усього 35 доларів, і користуватися ним можуть як дорослі, так і діти.

За словами автора, ідея виникла в той час, як він показував своєму синові будову та принцип роботи аналогової камери. Він подумав: «Що якщо перетворити саме упакування, щоб воно виконувало функцію камери, і фотографія виходила б відразу?». За словами розробника, основним завданням було створити аналогову камеру, яка була б простою і розміщувалася в упакуванні, справно працювала і дозволяла отримувати миттєві результати. З технологією миттєвої фотографії проблем не було – люди давно вирішили цю проблему.

Розробники сконструювали та протестували багато прототипів, поки врешті отримали бажані результати. Зараз користувачеві достатньо натиснути на кнопку – і через кілька хвилин він триматиме в руках світлину з незабутнім моментом.

Кампанія збору коштів триватиме до початку березня. Випуск продукту запланований на червень 2017 року.

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